Operación Élite golpea a 'Los Iluminatis', presunta estructura criminal de 24 de Diciembre

Las investigaciones que dieron paso a la Operación Élite comenzaron en 2025 , con el objetivo de identificar y desarticular la presunta organización que operaba en este sector de Panamá Este.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron este miércoles el Operativo Antipandillas Élite, dirigido contra una presunta estructura pandilleril denominada “Los Iluminatis”, que operaría en el corregimiento de 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Como resultado de las diligencias, fueron aprehendidas 10 personas presuntamente vinculadas a la organización, entre ellas alias “Andrecito”, señalado por las autoridades como presunto cabecilla.

Los allanamientos se realizaron en el Sector 5 de 24 de Diciembre, en el área conocida como “La Favela” o “La Invasión”, con la participación de unidades del Bloque de Búsqueda, Inteligencia, Unidad Canina y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

De acuerdo con las investigaciones, “Los Iluminatis” sería una pandilla presuntamente aliada con la corriente criminal conocida como “Los HP” o “Manzana Cero”, con la que mantendría vínculos en actividades delictivas.

A esta estructura se le relaciona, de manera presunta, con delitos como homicidio, lesiones personales, robo a mano armada, posesión ilícita de armas de fuego y narcotráfico, actividad que, según la Policía, estaría entre sus principales fuentes de operación criminal.

Las investigaciones, iniciadas en 2025, incluyeron diligencias desarrolladas durante los meses de febrero, marzo y agosto, que permitieron el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas, presuntamente ocultadas y custodiadas en diferentes residencias de Panamá Este.

Durante el operativo también fueron incautados dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otros indicios que serán incorporados a la investigación.

El Ministerio Público informó que las 10 personas aprehendidas serán llevadas en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde se desarrollará la audiencia correspondiente y se determinará su situación jurídica.

La Operación Élite es desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Policía Nacional, como parte de las investigaciones para desarticular la presunta estructura criminal que operaba en este sector de Panamá Este.