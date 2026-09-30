Joey Montana sorprende en concierto de Greeicy y canta con ella en México

El cantante panameño Joey Montana fue uno de los invitados especiales del concierto que Greeicy ofreció la noche del martes 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde ambos volvieron a compartir escenario ante los seguidores de la artista colombiana.

Montana apareció durante el espectáculo como invitado de Greeicy y juntos interpretaron “Desesperado (Voy a Tomar)”, colaboración que ambos lanzaron en 2020 junto al dúo colombiano Cali y El Dandee. La canción marcó uno de los momentos especiales de la noche y fue coreada por los asistentes.

Antes de la presentación, el artista panameño había agradecido a Greeicy por la invitación, anticipando el encuentro que finalmente se produjo sobre el escenario.

El reencuentro musical tiene además un antecedente importante. “Desesperado (Voy a tomar)” fue escrita por Joey Montana, Greeicy, Cali y El Dandee junto a Mike Bahía, y fue producida por Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Passa Passa Music y Bobby Sierra.

Una noche de invitados

Greeicy convirtió su presentación en el Teatro Metropólitan en una noche de colaboraciones. Además de Joey Montana, la cantante compartió escenario con otros invitados, entre ellos Jhay P, con quien interpretó “Le Pedí a Dios”, y La Guru, quien también se sumó al espectáculo.

La colombiana también protagonizó varios momentos de cercanía con el público. Durante el concierto tomó un shot de tequila y brindó por la buena suerte, en medio de la celebración y la energía de los asistentes.

El espectáculo correspondió al Candela World Tour, gira con la que Greeicy presenta una nueva etapa de su propuesta musical. El concierto en Ciudad de México estaba programado para las 9:00 p. m. del 29 de septiembre en el Teatro Metropólitan.

Greeicy, cantante, compositora y actriz colombiana, ha construido una carrera vinculada al pop latino y los sonidos urbanos. Entre sus colaboraciones destaca precisamente “Desesperado (Voy a tomar)” junto a Joey Montana y Cali y El Dandee.

Por su parte, Joey Montana, uno de los nombres panameños con mayor recorrido internacional dentro de la música urbana, mantiene una trayectoria marcada por éxitos como “Picky”, además de colaboraciones con artistas latinoamericanos. Spotify lo identifica como cantautor panameño y destaca entre sus colaboraciones a Greeicy, Sebastián Yatra, Nacho, Yandel y Juan Magán.

El encuentro en Ciudad de México permitió así que una colaboración musical lanzada hace seis años volviera al escenario, esta vez frente al público que acompañó a Greeicy durante su presentación en el Teatro Metropólitan.

Greeicy se presentará en Panamá el próximo 15 de octubre en Las Islas de Atlapa y la cantante panameña Caro Abadía abrirá el concierto.