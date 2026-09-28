Caro Abadía conquistó un sueño y será la encargada de abrir el concierto de Greeicy

Abadía, quien también se desempeña como locutora, es admiradora de Greeicy desde 2020, cuando durante la pandemia comenzó a escuchar su música y conectó con la energía y personalidad de la artista colombiana.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que comenzó como una admiración durante la pandemia se convirtió en un sueño cumplido para la panameña Caro Abadía, quien será la encargada de abrir el concierto de la cantante, actriz y bailarina colombiana Greeicy en Panamá.

La artista panameña fue confirmada como telonera del concierto que Greeicy ofrecerá el próximo 15 de octubre en las Islas de Atlapa, como parte de su “Candela World Tour”. La noticia fue revelada en exclusiva por Showpro durante el programa Jelou de TVN Canal 2.

Abadía, quien también se desempeña como locutora, es admiradora de Greeicy desde 2020, cuando durante la pandemia comenzó a escuchar su música y conectó con la energía y personalidad de la artista colombiana.

Con el paso del tiempo, esa admiración también se convirtió en una fuente de inspiración para su propia carrera musical.

En 2024 tuvo la oportunidad de ver a Greeicy en vivo por primera vez durante el Festival Picnic, en Costa Rica. Posteriormente, la colombiana regresó a Panamá como invitada de una marca para un espectáculo y Abadía volvió a estar entre el público, cantando cada una de sus canciones.

Incluso desde su faceta como locutora, Abadía aprovechaba los espacios en la radio para colocar la música de Greeicy.

Una campaña para cumplir el sueño

Convencida de que quería compartir escenario con la artista colombiana, Abadía emprendió una campaña en redes sociales para llamar la atención de los organizadores y buscar una oportunidad como telonera.

El esfuerzo finalmente dio resultado.

Al recibir la invitación que confirmaba que sería la encargada de abrir el concierto, la panameña rompió en llanto.

Hacer este sueño realidad me tomó mucho tiempo; yo creo, como siempre digo, nada que valga la pena llega fácil, con mucho trabajo, con mucha dedicación”, destacó Abadía.

La cantante también resaltó la importancia de trabajar por aquello que se quiere alcanzar y de rodearse de personas que crean en el talento y acompañen el proceso.

Una noche especial en Atlapa

Ahora, Abadía tendrá la oportunidad de subir al escenario de las Islas de Atlapa antes de una de las artistas colombianas más reconocidas de la música latina y frente al público que acudirá al “Candela World Tour”.

La panameña agradeció a sus seguidores por el respaldo que recibió durante la campaña en redes sociales, así como a Showpro y a Greeicy Rendón por confiar en ella y darle la oportunidad de formar parte de este espectáculo.

Para Abadía, el concierto representa mucho más que una presentación: es la materialización de un sueño que comenzó escuchando las canciones de una artista a la que admiraba y que ahora tendrá como compañera de escenario.