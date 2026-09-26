Luna de Cosecha: así podrá verse este sábado 26 de septiembre en Panamá

La luna llena de septiembre recibe este nombre porque será la más cercana al equinoccio de septiembre , que ocurrió el pasado 22 de septiembre en horario de Panamá.

Ciudad de panamá, Panamá/La Luna de Cosecha, conocida en inglés como Harvest Moon, iluminará el cielo este sábado 26 de septiembre y será uno de los principales fenómenos astronómicos de este mes.

La luna llena de septiembre recibe este nombre porque será la más cercana al equinoccio de septiembre, que ocurrió el pasado 22 de septiembre en horario de Panamá.

Aunque suele relacionarse con septiembre, la Luna de Cosecha no tiene una fecha fija. Tradicionalmente, el nombre corresponde a la luna llena más próxima al equinoccio de otoño en el hemisferio norte, por lo que algunos años puede ocurrir en octubre.

¿A qué hora será la Luna de Cosecha?

El momento exacto de la luna llena será a las 16:49 UTC del sábado 26 de septiembre, es decir, a las 11:49 a. m. en Panamá.

Pero ese no será el momento ideal para observarla desde el país, ya que a esa hora la Luna estará por debajo del horizonte.

En Ciudad de Panamá, está previsto que la Luna salga aproximadamente a las 6:13 p. m., apenas unos minutos después de la puesta del Sol, estimada para las 6:11 p. m.

Por ello, quienes quieran disfrutar del fenómeno deberán mirar hacia el horizonte este poco después del atardecer.

Durante sus primeros minutos sobre el horizonte, la Luna puede adquirir tonalidades amarillas, anaranjadas o incluso rojizas, lo que puede hacer que el espectáculo sea especialmente llamativo.

¿Por qué la Luna puede verse naranja o rojiza?

El cambio de color no significa que la Luna haya modificado realmente su tonalidad.

Cuando se encuentra cerca del horizonte, la luz que refleja debe atravesar una mayor cantidad de atmósfera terrestre antes de llegar a nuestros ojos. Ese recorrido modifica la apariencia de la luz y favorece la percepción de tonos cálidos, como amarillos, naranjas y rojizos.

A medida que la Luna asciende en el cielo, este efecto disminuye y recupera progresivamente su apariencia blanquecina habitual.

No será la única noche para observarla

La Luna de Cosecha también tiene una característica particular: durante varios días alrededor de la luna llena, el intervalo entre una salida lunar y la siguiente es menor de lo habitual.

Esto hace que la Luna aparezca relativamente temprano durante varias noches consecutivas, una característica que históricamente proporcionaba más horas de iluminación natural a los agricultores durante la temporada de cosecha.

Por eso, aunque el momento exacto de luna llena será el sábado 26 de septiembre, también podrá observarse prácticamente llena durante las noches anteriores y posteriores.

El domingo 27 de septiembre, por ejemplo, continuará ofreciendo una apariencia muy similar y será otra oportunidad para observarla.

¿Cómo observar y fotografiar la Luna de Cosecha?

Para disfrutar mejor del fenómeno, lo recomendable es buscar un lugar con una vista despejada hacia el este, especialmente si se quiere apreciar el momento en que la Luna aparece sobre el horizonte.

Quienes quieran fotografiarla pueden utilizar un trípode para mantener estable la cámara y un temporizador o disparador remoto para reducir las vibraciones.

Para incluir la Luna dentro de un paisaje, puede utilizarse un lente angular o de distancia focal media. En cambio, para captar detalles de la superficie lunar será necesario un teleobjetivo de mayor alcance.

El momento más atractivo para conseguir una fotografía con la Luna aparentemente más grande y con tonos cálidos será poco después de su salida, cuando todavía permanezca cerca del horizonte.

Así que, si las condiciones del tiempo lo permiten, este sábado 26 de septiembre habrá que mirar hacia el este poco después de las 6:00 p. m. para intentar captar la Luna de Cosecha sobre el cielo panameño.

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