Una enorme estatua del papa León XIV toma forma en un modesto taller de Perú

Rafael Gutiérrez, artista de 42 años, lidera los trabajos en su modesto taller en el populoso distrito de Carabayllo.

Lima, Perú/Una gigantesca escultura en arcilla de la cabeza del papa León XIV emerge en un taller del norte de Lima, antes de la visita del pontífice en noviembre a Perú.

El escultor y sus ayudantes parecen miniaturas conforme avanzan en el monumento de 14 metros en honor al papa nacionalizado peruano.

Trabajada sobre estructuras metálicas, la estatua será inaugurada antes de que el jefe de la Iglesia católica llegue entre el 11 y el 16 de noviembre a Perú, en su primer retorno al país donde sirvió por dos décadas.

Rafael Gutiérrez, artista de 42 años, lidera los trabajos en su modesto taller en el populoso distrito de Carabayllo. Pule con una esponja amarilla los rasgos de la cabeza rojiza, que asegura que pesa más de una tonelada. Otro artesano aumenta arcilla para dar forma a los dedos de las enormes manos.

"Todos los días en la mañana, siempre con el personal, damos una pequeña oración para que nos dé la fuerza y poder llegar al final del trabajo", dice Gutiérrez a la AFP.

El monumento será instalado en un parque del Callao, puerto vecino a Lima, luego de ser recubierto con espuma de poliuretano y fibra de vidrio. Un acabado de polvo de mármol le dará el toque final.

Otros ayudantes arman con andamios una estructura de unos cuatro pisos donde montarán por partes la réplica a escala de León XIV. En total, ocho personas participan en la obra.

"Estamos agradecidos de que el papa nos haya bendecido para hacerle su imagen", comenta Lener Mendoza, un obrero de 48 años.

La municipalidad del Callao impulsa el proyecto como homenaje a los vínculos del papa con esa ciudad, donde fue administrador apostólico de la diócesis local entre 2020 y 2021, durante la pandemia.

Como la estatua será instalada a pocos metros del oceáno Pacífico, fue diseñada para resistir la humedad y vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

"Siendo católico, hacer al papa Robert Prevost para mí es algo único por (...) lo que él representa, la fe católica", dice Gutiérrez, que afirma que recurrió a la inteligencia artificial y a un modelo 3D para concebir la obra.

De pie sobre un pedestal de concreto, la estatua representará al sacerdote nacido en Chicago, Estados Unidos, con los brazos abiertos, su larga túnica papal y un crucifijo que cuelga de su cuello.

León XIV vivió unos 20 años en Perú, país que pisó por primera vez en 1985 y donde se le espera con fervor. Sus principales paradas serán en las ciudades de Lima y Chiclayo, de la que fue obispo.

Su visita es la primera de un papa al Perú desde la llegada de Francisco en 2018. Arribará para cerrar una gira, su primera por Latinoamérica, que incluirá también a Uruguay y Argentina.