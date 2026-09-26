Panamá ampliará en 2027 el censo de jaguares hacia Chiriquí y Volcán Barú

El cambio de percepción sobre los grandes felinos, el uso de cámaras trampa y una creciente participación comunitaria fortalecen los esfuerzos de conservación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá ampliará en 2027 el monitoreo de la población de jaguares hacia el occidente del país, con estudios que incluirán sectores del Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú, como parte de la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres.

El objetivo será conocer con mayor precisión la distribución de estos felinos, identificar los corredores biológicos que utilizan y determinar los puntos donde existe mayor interacción entre la fauna silvestre y las actividades humanas.

La información permitirá fortalecer las estrategias de conservación y contribuir a reducir los conflictos entre los grandes felinos, productores y comunidades que comparten territorio con estas especies.

La segunda fase del censo está siendo preparada por el proyecto GEF-7 Jaguares Panamá y está prevista para 2027. De acuerdo con Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, el monitoreo llegará a áreas de Chiriquí que no fueron incluidas en la primera etapa del estudio.

Una primera medición estimó unos 270 jaguares

La primera fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres estimó la existencia de alrededor de 270 jaguares en el 38% del territorio nacional que fue evaluado.

El estudio abarcó aproximadamente 2.87 millones de hectáreas en el oriente panameño e incluyó más de 30 expediciones, 794 cámaras trampa y el análisis de 87,644 registros de fauna.

Ahora, la ampliación hacia el occidente permitirá incorporar información de zonas como el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú, dos áreas de importancia para el monitoreo de la especie.

Las cámaras trampa son una de las principales herramientas utilizadas para identificar la presencia de jaguares, pumas y otras especies, además de aportar información sobre sus desplazamientos y los ecosistemas que utilizan.

Puedes leer: Esculturas bajo el mar: una iniciativa que busca restaurar los arrecifes de Panamá

Carreteras, uno de los riesgos identificados

Durante una reunión de actualización del Plan de Conservación del Jaguar, impulsado por el Ministerio de Ambiente, productores, especialistas y representantes de comunidades también identificaron la fragmentación del hábitat como uno de los principales riesgos para la fauna.

Entre los puntos señalados se encuentran sectores de Fortuna, Gualaca y la vía hacia Boquete, donde se reportan casos de animales atropellados.

La información obtenida mediante las cámaras trampa puede contribuir a identificar los corredores utilizados por la fauna y determinar dónde podrían ser necesarias medidas como señalización vial o pasos de fauna.

Productores y comunidades participan en la conservación

El monitoreo también busca fortalecer la convivencia entre los grandes felinos y las comunidades que desarrollan actividades productivas en sus áreas de distribución.

Productores de Chiriquí señalaron durante el encuentro que mantienen zonas boscosas dentro de sus fincas y que la percepción hacia especies como el jaguar ha cambiado con el paso de los años.

En la comunidad de Fortuna, residentes indicaron que, aunque se han registrado avistamientos de jaguares y pumas, los casos de depredación de ganado han sido limitados y ocurrieron hace varios años.

La disponibilidad de presas naturales y la conservación de áreas boscosas fueron señaladas como factores que pueden favorecer la convivencia entre la fauna y las actividades productivas.

Además de su importancia ecológica, los participantes plantearon que la presencia de fauna silvestre puede abrir oportunidades para el turismo de naturaleza, la investigación científica y otras actividades vinculadas con la conservación.

Con la segunda fase del censo prevista para 2027, Panamá busca ampliar el conocimiento sobre dónde están los jaguares, cómo se desplazan y cuáles son las principales amenazas que enfrentan en el occidente del país.