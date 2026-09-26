Clima en Panamá: Prevén lluvias y tormentas, algunas muy fuertes, en zonas montañosas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este sábado 26 de septiembre lluvias y tormentas hasta muy fuertes, especialmente en zonas montañosas.

El tiempo

Caribe

En la madrugada y la mañana, lluvias en zonas marino-costeras con algunas incursiones, especialmente en Guna Yala y Colón. Durante la tarde se prevén aguaceros de moderados a muy fuertes con actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento en Guna Yala, Colón y especialmente sobre zonas montañosas del resto de la vertiente, aumentando el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas en cabecera y tierras bajas, y deslizamientos. En la noche se prevé que persistan los aguaceros y tormentas hasta muy fuertes con actividad eléctrica desde el sector oeste de Colón hasta Bocas del Toro, especialmente abarcando zonas montañosas, aumentando el riesgo de crecidas repentinas y/o desborde de ríos y quebradas, deslizamientos e inundaciones en horas nocturnas (precaución).

Pacífico

En la madrugada, lluvias y aguaceros aislados en sectores de Darién y sobre zonas marítimas y/o costeras de la vertiente. En la mañana se prevén episodios nublados desde Coclé hasta Darién con posibilidad de algunas lluvias y chubascos ligeros a moderados con mayor probabilidad de cara al mediodía.

En la tarde y la noche se esperan lluvias y tormentas dispersas hasta muy fuertes con actividad eléctrica y posibles fuertes ráfagas de viento desde Coclé hasta Chiriquí, incidiendo principalmente sobre zonas montañosas y la Cordillera Central, por lo que son probables las crecidas repentinas y/o desborde de ríos y quebradas en cabecera y tierras bajas, deslizamientos e inundaciones incluso en horas nocturnas (precaución); mientras que en el resto de la vertiente se prevén lluvias y aguaceros entre aislados y dispersos de variada intensidad con actividad eléctrica y posibilidad de ráfagas de viento solo durante la tarde.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán de 23°C a 25°C, pero sobre montañas y Cordillera Central, de 14 °C a 22 °C.

Las temperaturas máximas estarán de 29°C a 32°C y en la Cordillera Central se prevén entre 18 °C y 24 °C.

Viento

En el Caribe se prevén vientos del noroeste y oeste-suroeste con velocidades entre débiles y menores de 15 km/h, con posibles ráfagas durante eventos de aguaceros.

En el Pacífico se prevén vientos predominantes del suroeste con velocidades entre 10 y 25 km/h, con posibles ráfagas durante eventos de aguaceros.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se esperan oleajes de 0.4 y 0.9 m de altura y periodos de 6 a 8 segundos.

Litoral Pacífico: Se prevén olas de 0.4 a 1.0 m de altura con periodos de 14 a 19 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos de radiación ultravioleta de moderados a altos sobre territorio nacional.

Piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).