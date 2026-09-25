Historias que inspiran: estudiantes del IPHE demuestran que no hay barreras para alcanzar sus metas

Durante la actividad denominada “Experiencias exitosas 2026”, los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar parte de las habilidades que han desarrollado en las aulas y en diferentes actividades.

Ciudad de Panamá/Niños, niñas y adolescentes que asisten al Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) compartieron sus historias de superación y demostraron que una condición de discapacidad no tiene que convertirse en un límite para alcanzar sus metas.

Durante la actividad denominada “Experiencias exitosas 2026”, los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar parte de las habilidades que han desarrollado en las aulas y en diferentes actividades. Los más pequeños han aprendido a comunicarse, practicar deportes, elaborar pequeños libros y desarrollar sus capacidades artísticas a través de la pintura.

“Cuando alguien te dice que no lo vas a lograr, vas y lo haces aun así, porque la única barrera que tú tienes es uno mismo”, expresaron los participantes, resaltando la importancia de creer en sus propias capacidades.

El encuentro también permitió conocer el trabajo que realizan docentes para promover la actividad física entre estudiantes con discapacidad.

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El profesor Francisco Cedeño, quien quedó en silla de ruedas hace más de 20 años, explicó a TVN Noticias cómo ha trabajado para que niños con parálisis cerebral puedan incorporarse a la práctica deportiva.

“Hay que sensibilizar de que todo chico que está en una condición de discapacidad puede hacer una actividad física. El alto rendimiento nace cuando ya tú te decides a practicar una disciplina deportiva”, señaló Cedeño.

Durante el evento, los estudiantes realizaron demostraciones de algunas de las destrezas adquiridas como parte de su proceso de formación y habilitación.

Para las familias, estos avances representan también un proceso de aprendizaje y adaptación. Una madre de familia destacó que, al conocer la condición de un hijo, muchas veces las familias atraviesan momentos difíciles, pero el acompañamiento permite observar progresos.

“Muchas veces entramos en un duelo cuando nos dan la condición, pero con ayuda de Dios todo es posible y podemos realizar y ver el progreso cada día”, manifestó.

La actividad “Experiencias exitosas 2026” forma parte de un espacio dedicado a reconocer los logros de los estudiantes y el trabajo que realiza el IPHE, institución que este año conmemora 75 años de trayectoria, con el propósito de transformar vidas y generar oportunidades para las personas con discapacidad.

Con información de Hellen Concepción