Feria inclusiva del IPHE destaca la importancia de la lengua de señas y el talento emprendedor

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) realizó la Feria de Emprendedores “Manos Creadoras, Sueños Emprendedores”, un espacio donde padres de familia y estudiantes demostraron que el emprendimiento puede convertirse en una herramienta de superación personal y económica.

En esta actividad participaron familias que encontraron en la elaboración de artesanías y otros productos una oportunidad para generar ingresos y, al mismo tiempo, desarrollar talentos que refuerzan la inclusión social.

"Muy agradecida con la Escuela Nacional de Ciegos Helen Keller por la oportunidad que nos da a los padres de traer hasta acá nuestras artesanías para ayudarnos y sacar adelante a nuestros niños”, expresó una de las madres emprendedoras, Jessica Prinder.

Durante la feria se resaltó la importancia de la lengua de señas como una herramienta clave de inclusión, educación y acceso a derechos. Este sistema de comunicación permite a las personas sordas expresarse de manera plena, compartir emociones e ideas, y participar activamente en la sociedad.

Entre las historias inspiradoras destacó la de una madre y su hija con discapacidad auditiva, quienes han transformado la creación de collares en una fuente de ingresos y en una pasión compartida. La feria también incluyó presentaciones artísticas inclusivas, donde estudiantes mostraron sus habilidades y competencias adquiridas desde edades tempranas.

Actualmente, la Escuela Nacional de Sordos, que forma parte del IPHE, atiende a más de mil estudiantes en todo el país, consolidándose como un referente en la educación inclusiva en Panamá.

Con información de Kayra Saldaña