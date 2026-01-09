Día de los Mártires: Más de 30 mil vehículos se dirigen al interior del país durante el asueto del 9 de enero

De acuerdo con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT), desde tempranas horas de la mañana se implementó una inversión de carriles en dirección al interior, inicialmente desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Loma Campana, como parte del operativo por el asueto del Día de los Mártires.

La Chorrera, Panamá Oeste/La movilización de cientos de viajeros hacia el interior del país marcó este viernes 9 de enero la principal vía Panamericana, donde más de 30 mil vehículos se han desplazado desde la ciudad capital, generando tránsito lento y detenciones intermitentes, sobre todo en puntos como La Pesa y el viaducto en Panamá Oeste.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), desde tempranas horas de la mañana se implementó una inversión de carriles en dirección al interior, inicialmente desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Loma Campana, como parte del operativo por el asueto del Día de los Mártires.

Ante el aumento sostenido del flujo vehicular, la medida fue extendida a partir de las 10:00 a.m. desde Sajalices hasta San Carlos, abarcando 42 kilómetros de inversión de carriles, con el objetivo de facilitar la movilización de quienes se dirigen a balnearios, playas y otras provincias del interior.

Te podría interesar: Instituciones estatales no podrán usar recursos públicos para sus delegaciones en el Desfile de las Mil Polleras

Cierre en Capira y acuerdos con la comunidad

Durante la mañana se registró una manifestación en Capira Centro, lo que provocó el cierre temporal de la vía. La protesta fue motivada por quejas de transportistas y residentes, quienes solicitaban mayores accesos y retornos debido a la distancia de los giros habilitados durante la inversión de carriles.

Tras el diálogo con las autoridades, se alcanzó un acuerdo que permitió la habilitación de varios retornos, entre ellos:

Banco Nacional de Capira

Super Xtra de Villa Rosario

Residencial El Lago

Campana

Estas medidas buscan mejorar la movilidad local y reducir el impacto en las comunidades del distrito de Capira durante el operativo especial.

Recomendaciones y tiempo de recorrido

La DNOT informó que la inversión de carriles se mantendrá, en principio, hasta las 6:00 p.m., aunque será evaluada de forma progresiva conforme mejore el flujo vehicular, con el fin de prevenir accidentes de tránsito.

Actualmente, el tiempo estimado de desplazamiento entre El Nazareno y San Carlos oscila entre una hora y 20 minutos a una hora y media, cuando normalmente el recorrido toma alrededor de 50 minutos.

Las autoridades recomiendan a los conductores manejar con precaución, respetar las señalizaciones y armarse de paciencia, ya que se prevé que el congestionamiento disminuya en horas de la tarde.

Con información de Yiniva Caballero