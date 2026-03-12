Mapa de la violencia: Casos de personas ejecutadas, cuerpos calcinados y asesinatos a sangre fría

En los últimos días se han reportado casos de personas ejecutadas, cuerpos calcinados y asesinatos a sangre fría en comunidades.

Ciudad de Panamá/Una serie de hechos violentos registrados en distintos puntos del país, principalmente en Panamá Este, ha encendido las alarmas de las autoridades ante el aumento de crímenes vinculados presuntamente a la actividad de pandillas y grupos del crimen organizado.

En los últimos días se han reportado casos de personas ejecutadas, cuerpos calcinados y asesinatos a sangre fría en comunidades donde, según las autoridades, operan estructuras delictivas dedicadas a diversas actividades criminales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de San Diego de Pacora, donde fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en el área de Condado Real de Pácora. En otro hecho registrado en Santa Isabel de Pacora, un hombre fue ejecutado por sujetos encapuchados.

La violencia también se extendió hacia el sector de Costa del Este, donde una mujer fue asesinada dentro de un vehículo. Mientras tanto, en Juan Díaz, las autoridades ubicaron el cuerpo de una persona abandonado en plena vía pública.

Otro hecho se registró en Teremar, en el corregimiento de Don Bosco, donde sicarios armados acabaron con la vida de un hombre que se encontraba dentro de un automóvil.

En el sector de La Siesta, en Tocumen, otro hombre fue asesinado mientras se encontraba dentro de un taxi, en un ataque que también es investigado por las autoridades.

Los hechos violentos no se limitaron a la capital. En Loma Cová, distrito de Arraiján, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre entre herbazales, mientras que en Villa Luzmila, en la provincia de Colón, también se reportó un homicidio.

En el distrito de San Miguelito, específicamente en el sector de Mano de Piedra, se registraron al menos dos homicidios en distintos puntos del corregimiento.

A estos casos se suma el hallazgo de un hombre sin vida en el sector de Pedro Miguel, cuyo caso también se encuentra bajo investigación.

Las autoridades han vinculado varios de estos crímenes a disputas entre grupos delictivos que operan en diferentes comunidades del país.

Con información de Hellen Concepción