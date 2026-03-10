Fiscalía vincula mayoría de homicidios recientes con crimen organizado y pandillas

El fiscal explicó que las autoridades manejan diversas líneas investigativas relacionadas con la posible participación de terceros en la planificación del crimen.

Ciudad de Panamá/El fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Jorge Ferguson, dio a conocer detalles sobre varios de los homicidios registrados recientemente en el país, señalando que la mayoría de estos hechos mantienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado y las pandillas. No obstante, indicó que existen excepciones, como el caso de la abogada asesinada en Costa del Este, que continúa bajo investigación.

Sobre este hecho, el fiscal explicó que las autoridades manejan diversas líneas investigativas relacionadas con la posible participación de terceros en la planificación del crimen.

“En este evento, definitivamente se dio la participación de unas personas que abordaron un vehículo y acabaron con esta persona. Otra vez se evidencia la utilización de armas de fuego y dentro de las líneas de investigación se mantiene que probablemente realizaron esta conducta por interpuesta persona”, indicó Ferguson.

🔗Puedes leer: Persecución y disparos terminan en tragedia dentro de un parque en Teremar

A este caso se suma el homicidio registrado este martes en el sector de La Siesta de Tocumen. De acuerdo con los reportes preliminares, sicarios armados vigilaron a los ocupantes de un taxi, los interceptaron y posteriormente les dispararon. En el ataque murió el pasajero del vehículo, mientras que el conductor resultó herido.

El taxista fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron a un centro médico para recibir atención.

Otro de los hechos que permanece sin esclarecer es el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un vehículo en el sector de San Diego de Pacora, ocurrido la semana pasada. Las autoridades aún esperan la identificación oficial de los restos encontrados.

“Las verificaciones incluyen elementos como filmaciones de cámaras de videovigilancia para tratar de darle seguimiento y poder acercarnos a los autores de este hecho. Definitivamente una dificultad que mantenemos es que, hasta este momento, la víctima, debido a la situación en que fue encontrada, está en proceso de ser reconocida a través de métodos científicos”, explicó el fiscal.

Según Ferguson, las áreas donde se reportan con mayor frecuencia estos casos son sectores del área metropolitana como Las Mañanitas, Pedregal, Pacora, Juan Díaz y Chilibre.

A estos hechos se suman otros casos que no guardan relación con el crimen organizado o las pandillas, como el homicidio de un adulto mayor ocurrido en Santa Ana, así como algunos casos de femicidio registrados en lo que va del año.

La Fiscalía también mantiene abierta una investigación por el hallazgo del cuerpo de un menor de 14 años en un sector de Chilibre, quien fue encontrado ejecutado y con las manos y pies atados, un caso que continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Con información de Hellen Concepción