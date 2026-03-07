Persecución y disparos terminan en tragedia dentro de un parque en Teremar

Cuando las autoridades llegaron al sitio encontraron a un hombre herido de gravedad dentro del vehículo.

Panamá/Un nuevo hecho de violencia se registró en el sector de Teremar, Don Bosco, luego de que un hombre falleciera tras recibir múltiples disparos en un incidente que, según los primeros reportes, habría estado precedido por una persecución.

De acuerdo con información obtenida en el lugar por parte de las autoridades y algunos residentes, varios vecinos escucharon detonaciones y al salir de sus viviendas observaron una escena inusual. Dentro de un parque del área había un vehículo que había atravesado una pared y terminó incrustado en la parte interna del terreno.

Cuando las autoridades llegaron al sitio encontraron a un hombre herido de gravedad dentro del vehículo. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano, pero minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Al lugar acudieron unidades del Ministerio Público, agentes de la Dirección de Investigación Judicial y miembros de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones sobre este nuevo crimen ocurrido en el país y que vuelve a generar preocupación entre los residentes del sector.

Vecinos del área indicaron que el hecho habría ocurrido en medio de una persecución. Algunas versiones señalan que el vehículo era seguido por otro automóvil, mientras que otros testigos aseguran que un motorizado lo perseguía por las calles del sector.

Según estas versiones, el conductor habría intentado escapar del ataque buscando una vía de salida, pero las calles del área son callejones sin salida, lo que lo obligó a maniobrar rápidamente. En ese intento el vehículo terminó atravesando la pared del parque y quedó detenido entre herbazales.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades también analizan imágenes de videovigilancia cercanas que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes estuvieron involucrados en el ataque.

El representante del sector, Pier Janson explicó que se encuentran en la etapa final para instalar un sistema de videovigilancia en la comunidad, iniciativa que busca fortalecer la seguridad en la zona. "Estamos en la recta final, casualmente esta semana que viene tenemos una reunión con la Policía Nacional y con el Ministerio de Seguridad para poder ya conseguir el aval final y poder arrancar con nuestra licitación" expresó.

El proyecto contempla una inversión significativa destinada a mejorar la vigilancia en el área. "En total vamos a hacer una inversión de 250 mil dólares en cámaras que va a estar dividida en dos etapas. Una primera etapa debe estar abarcando 12 a 15 cámaras y una segunda etapa esa misma cantidad de cámaras" explicó.

Las autoridades continúan recabando testimonios y revisando posibles registros de cámaras cercanas para determinar cómo se produjo este hecho de sangre que ha generado inquietud entre los residentes de Teremar.

Con información de Hellen Concepción.