Lionel Messi marca el gol 899 de su carrera en la victoria del Inter Miami sobre DC United

Baltimore, Estados Unidos/El Inter Miami tuvo un sábado tranquilo al imponerse 2-1 sobre el DC United en la MLS, con goles de Rodrigo De Paul y el 899 de Lionel Messi en un M&T Bank Stadium colmado por 72.026 espectadores en Baltimore.

El capitán de Las Garzas aprovechó un pase medido de su compatriota Mateo Silvetti al minuto 27 para definir con un toque suave ante la salida del arquero Sean Johnson, quedando a solo un gol de los 900 en su carrera profesional.

A sus 38 años, además, alcanzó los 80 goles con el equipo de la Capital del Sol en todas las competencias.

Antes, gracias a la presión del mexicano Germán Berterame en la salida rival, el venezolano Telasco Segovia sirvió la asistencia para De Paul, quien abrió el marcador con un remate dentro del área bien colocado al palo derecho, marcando su primer gol de la temporada.

El tanto levantó al público pese a la fría tarde de 13 grados centígrados, que se mantenía expectante ante un partido de baja intensidad en los primeros minutos.

Las Garzas continúan como un proyecto en construcción para la temporada 2026, buscando conectar con Berterame en ataque e incorporando a Facundo Mura como salida constante por la banda derecha.

El DC United mejoró su rendimiento en el segundo tiempo y encontró el descuento al minuto 75. Jackson Hopkins ganó por la derecha y envió un remate rasante que el arquero Dayne St. Clair rechazó, dejando la pelota servida para que Tai Baribo empujara al fondo del arco.

Baribo, de 28 años y en su primera temporada con el club, anotó su segundo gol del 2026.

Pese al poder ofensivo mostrado por el Inter Miami, la defensa sigue siendo un aspecto a mejorar, habiendo recibido seis goles en los primeros tres partidos.

Con victorias consecutivas ante Orlando City y DC United, el equipo ahora concentra su atención en el debut en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando visite el miércoles a Nashville SC.

DC United vs Inter Miami: Las estadísticas que dejó el triunfo de Las Garzas con gol de Messi

El Inter Miami se llevó la victoria por 2-1 ante el DC United en un partido disputado en Baltimore, donde la posesión y la eficiencia ofensiva marcaron la diferencia. A continuación, las estadísticas principales del encuentro:

Estadísticas generales

Goles esperados (xG) : 1.59 (Inter Miami) - 0.98 (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Posesión del balón : 64% (Inter Miami) - 36% (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Tiros totales : 8 (Inter Miami) - 15 (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Tiros a puerta : 5 (Inter Miami) - 3 (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Grandes oportunidades : 2 (Inter Miami) - 1 (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Tiros de esquina : 1 (Inter Miami) - 8 (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Pases completados : 87% (589/678) (Inter Miami) - 81% (286/354) (DC United)

: (Inter Miami) - (DC United) Tarjetas amarillas: 1 (Inter Miami) - 1 (DC United)

Tiros

Goles esperados (xG) : 1.59 - 0.98

: - Goles esperados sobre tiros a puerta (xGOT) : 1.11 - 0.56

: - Tiros totales : 8 - 15

: - Tiros a puerta : 5 - 3

: - Tiros fuera : 3 - 6

: - Tiros bloqueados : 0 - 6

: - Tiros dentro del área : 5 - 9

: - Tiros fuera del área : 3 - 6

: - Tiros al palo: 0 - 0

Ataque

Grandes oportunidades : 2 - 1

: - Tiros de esquina : 1 - 8

: - Toques en área rival : 12 - 27

: - Pases filtrados precisos : 1 - 0

: - Fuera de juego : 0 - 1

: - Tiros libres: 16 - 8

Pases

Precisión de pases : 87% (589/678) - 81% (286/354)

: - Pases largos precisos : 58% (33/57) - 42% (19/45)

: - Pases en último tercio : 66% (63/96) - 73% (95/131)

: - Centros precisos : 100% (2/2) - 30% (6/20)

: - Asistencias esperadas (xA) : 0.76 - 0.75

: - Saques de banda: 23 - 22

Defensa

Faltas cometidas : 8 - 16

: - Entradas exitosas : 76% (16/21) - 63% (15/24)

: - Duelos ganados : 55 - 41

: - Despejes : 22 - 8

: - Intercepciones : 14 - 12

: - Errores que provocaron tiro : 0 - 0

: - Errores que provocaron gol: 1 - 1

Portería