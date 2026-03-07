Wegala Fest celebra su octavo año como la gran gastrofiesta de Panamá

Uno de los aspectos más importantes del festival es que los asistentes pueden ver c ómo se prepara la comida en vivo, para luego degustar los platos directamente.

Ciudad de Panamá/ Es una verdadera fiesta de la gastronomía. Muchas personas han asistido a este evento denominado Wegala Fest, donde tienen la oportunidad de probar al menos más de nueve propuestas gastronómicas de diferentes restaurantes.

La ministra administradora de turismo destacó que esto genera un impacto importante porque la gastronomía es un punto clave que los turistas evalúan al momento de elegir un destino. "La gastronomía en Panamá cada vez nos volvemos más relevantes, más importantes, y es una de las cosas que además los turistas buscan para conocer un país", manifestó la funcionaria.

Añadió que estos festivales ayudan a posicionar a Panamá y a que los panameños comprendan la importancia de la industria creativa como es la gastronomía. "Gracias a esta empresa privada 100% que nos ayuda a nosotros como gobierno a hablar del país", expresó Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá.

En cuanto a las cifras de visitantes, se informó que cerraron el 2025 con 34,265 visitantes, y este año el enfoque está en seguir atrayendo más turistas, fortaleciendo alianzas estratégicas y apoyando a la empresa privada en festivales y acciones que incentiven el turismo interno.

El ambiente en el evento es de verdadera celebración. Recientemente, la DJ panameña Sara Castro presentó un set musical que puso a todo el mundo a bailar. El clima ha sido agradable y el "tardeo" ideal, con buen sol y gastronomía.

En el lugar, el chef Mario Castrellón, uno de los organizadores, explicó que el Wegala Fest llega a su octavo año como un festival que celebra la gastronomía con la música en Panamá. "Es un momento y un espacio donde invitamos a periodistas, a chefs internacionales, a que vengan a conocer Panamá, a ver la sazón de nosotros, y de paso hacemos una gran fiesta al final", detalló.

Castrellón recordó que Panamá es Ciudad Creativa de Gastronomía desde 2017, y destacó que en el festival participan chefs locales que preparan platos internacionales y propuestas basadas en street food, además de stands del Grupo Maíto para que los asistentes puedan consumir.

El chef enfatizó que este es el único festival gastronómico consumible: "Tú pagas un ticket y tu ticket es 100% consumible. Tienes para comer cinco o seis bites y luego tienes para tomar tus bebidas espirituosas o la que más te guste, hasta las 9 de la noche con open bar".

Uno de los aspectos más importantes del festival es que los asistentes pueden ver cómo se prepara la comida en vivo, para luego degustar los platos directamente. "Nos orgullecemos de la comida panameña y en la tarima principal, en vez de ser el artista el frente, es el chef el frente y puedes probar el plato directo a primera mano", explicó Castrellón.

El Wegala Fest se extenderá hasta aproximadamente la medianoche, ofreciendo a los participantes la oportunidad de degustar múltiples propuestas gastronómicas en lo que se ha consolidado como la gastrofiesta de Panamá.