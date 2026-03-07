Ciudad de Panamá/ Es una verdadera fiesta de la gastronomía. Muchas personas han asistido a este evento denominado Wegala Fest, donde tienen la oportunidad de probar al menos más de nueve propuestas gastronómicas de diferentes restaurantes.

La ministra administradora de turismo destacó que esto genera un impacto importante porque la gastronomía es un punto clave que los turistas evalúan al momento de elegir un destino. "La gastronomía en Panamá cada vez nos volvemos más relevantes, más importantes, y es una de las cosas que además los turistas buscan para conocer un país", manifestó la funcionaria.