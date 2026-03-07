Miami, Florida/En un escenario marcado por discursos sobre seguridad regional y cooperación entre gobiernos, Panamá se sumó a un nuevo acuerdo multilateral que busca enfrentar algunos de los desafíos más complejos del continente. El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la firma del acuerdo Escudo de las Américas durante un encuentro celebrado en Miami, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.