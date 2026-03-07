Miami, Florida/En medio de discursos sobre seguridad regional y cooperación entre países del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un comentario que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de quienes seguían el evento en redes sociales.

Durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, el mandatario estadounidense hizo una broma sobre el canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más emblemáticas del hemisferio.