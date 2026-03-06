Colón/Terminó la audiencia que se le sigue a este menor de 17 años en la Fiscalía de Adolescentes Regional de Colón por el presunto delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de Rogelio Hudson, un adulto mayor de 70 años de edad quien perdió la vida producto de los golpes que recibió por piedras lanzadas por un grupo de jóvenes, hecho que se dio el pasado 13 de febrero en la zona de la Avenida Roosevelt de la ciudad de Colón.