Desempleo en Panamá afecta principalmente a mujeres y jóvenes

Ciudad de Panamá/La tasa de desempleo en Panamá registró un aumento durante el último año, al pasar de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, de acuerdo con el más reciente informe divulgado por la Contraloría General de la República.

Las cifras reflejan que más de un millón de personas en el país se encuentran desempleadas o trabajando en el sector informal, una realidad que se observa diariamente en zonas comerciales y transitadas como la histórica avenida 5 de Mayo, donde muchos panameños buscan generar ingresos fuera del mercado laboral formal.

El informe también revela que el desempleo continúa afectando con mayor fuerza a las mujeres. Según los datos oficiales, más de 127 mil mujeres se encuentran actualmente sin empleo en el país.

La economista Ana Patiño explicó que este grupo ya enfrentaba dificultades para acceder al mercado laboral, situación que se agravó entre 2024 y 2025 con el aumento en la tasa de desocupación femenina.

”Nos preocupa el tema de que la juventud no encuentre empleo, las tasas de desempleo eran elevadas pero hay que desagregar las cifras de desempleo, que tienen rostro de juventud, de mujer, pues estamos viendo un escenario donde la mujer jóven no logra conseguir empleo”, indicó la economista.

Otro de los sectores más golpeados por la falta de empleo es la población joven. De acuerdo con la Contraloría, más de 72 mil personas entre los 20 y los 29 años realizaron gestiones para conseguir trabajo, pero no lograron encontrar una oportunidad laboral.

La situación también varía dependiendo de la provincia. El informe indica que Bocas del Toro es la región con mayor incremento en la tasa de desempleo, que se duplicó hasta alcanzar el 15.3%. Le siguen Herrera con 5.3% y Los Santos con 5.1%.

A pesar del aumento en la tasa de desocupación, el informe también señala algunas señales de recuperación en el mercado laboral. Actualmente, la población ocupada en el país asciende a 1,968,748 personas.

Además, se registró un incremento de 27,547 personas ocupadas en comparación con el periodo anterior, incluyendo 45,469 nuevos trabajadores incorporados al mercado laboral. En el caso de las mujeres, unas 21 mil lograron ingresar a la fuerza laboral.

Los datos reflejan que, aunque se observan avances en la generación de empleo, aún persisten retos importantes para reducir el desempleo y mejorar las oportunidades laborales, especialmente para mujeres y jóvenes en Panamá.

Con información de María De Gracia