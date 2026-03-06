Desempleo en Panamá alcanza 10.4%: economista plantea soluciones integrales para generar empleo

La economista enfatizó la importancia de un análisis integral del empleo , que vaya más allá de los números y considere factores como informalidad, calidad de los puestos de trabajo, distribución del Producto Interno Bruto y participación de todos los sectores productivos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tasa de desempleo en Panamá alcanzó el 10.4%, según la última Encuesta del Mercado Laboral realizada por la Contraloría General de la Nación, correspondiente al periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025. Esto representa aproximadamente 227 mil panameños sin empleo.

Analizando la cifra, la economista Ana Patiño, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, señaló que, aunque la tasa no representa una crisis extrema —comparada con el 11.3% registrado en 2021—, refleja problemas estructurales en el mercado laboral, como la informalidad, que afecta a más de 784 mil personas.

Principales problemas identificados

Alta informalidad laboral, con más de la mitad de la población ocupada en empleos sin seguridad social ni estabilidad.

Desempleo juvenil crítico, con tasas de entre 26% y 28%, especialmente en mujeres jóvenes, lo que impacta en futuras jubilaciones.

Precariedad laboral, con muchos empleos temporales o de baja remuneración.

Necesidad de políticas públicas, salariales, educativas y de inversión que generen empleos sostenibles.

Propuestas y soluciones

Generación de nuevos puestos de trabajo: El Estado debe mantener políticas anticíclicas que impulsen la inversión pública, pero también es fundamental involucrar al sector privado, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, así como capital nacional e internacional. Mejorar la calidad del empleo: No solo se trata de crear empleos, sino de elevar las condiciones laborales de quienes ya están ocupados, reduciendo la precariedad y aumentando la estabilidad y beneficios. Fomentar polos de desarrollo regional: Desarrollar proyectos en distintas regiones del país para generar empleo local y reducir la concentración en áreas urbanas. Impulsar sectores con alto potencial de empleo: Agroindustria, comercio mayorista y minorista, turismo, construcción de infraestructura (puertos, trenes, gaseoducto) y minería, siempre considerando el impacto social y ambiental. Clima de inversión y planificación integral: Se requiere un entorno estable y predecible que permita a los empresarios invertir con confianza y generar empleos sostenibles, considerando también la coyuntura internacional y los precios de insumos básicos como el petróleo.

La economista enfatizó la importancia de un análisis integral del empleo, que vaya más allá de los números y considere factores como informalidad, calidad de los puestos de trabajo, distribución del Producto Interno Bruto y participación de todos los sectores productivos.

Según Patiño, la clave para mejorar la situación laboral en Panamá está en alianzas entre academia, Estado y sector empresarial, que permitan planificar y generar oportunidades de empleo para las actuales y futuras generaciones, asegurando así un desarrollo económico más equitativo y sostenible.