Panamá se consolida como destino turístico en la región; más de 3 millones de turistas visitaron el país en 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá continúa consolidándose como un destino competitivo en la región. Durante 2025, el país recibió más de 3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 8.2% en comparación con 2024, según cifras divulgadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

De acuerdo con el subadministrador de la entidad, Jorge Correa, el año pasado se registraron 3 millones 426 mil llegadas de turistas y visitantes internacionales, una cifra que evidencia el crecimiento sostenido del sector turístico.

“Panamá recibió más de 3 millones de visitantes en el año 2025 (...) más del 8% versus el año 2024 en cuanto a visitantes de turistas que pudieron entrar al país”, explicó el funcionario al referirse al comportamiento de la actividad turística.

El principal punto de ingreso para los visitantes extranjeros continúa siendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por donde ingresaron 2 millones 244 mil personas, lo que también representa un incremento cercano al 10% respecto al periodo anterior.

Las autoridades indicaron además que los visitantes están permaneciendo más tiempo en el país, lo que se traduce en mayores ingresos para la industria turística. Este aumento en la estadía impacta directamente a hoteles, restaurantes y otros sectores que forman parte de la cadena de servicios del turismo.

Desde la Autoridad de Turismo señalaron que continuarán impulsando estrategias de promoción internacional con el objetivo de atraer a más viajeros y fortalecer la posición de Panamá como destino turístico en la región.

