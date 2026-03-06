MiAmbiente publica cuarto informe de auditoría a Mina Cobre Panamá

La empresa internacional encargada de la auditoría mantiene el trabajo dentro del cronograma previsto, mientras continúa revisando procedimientos operativos, medidas de manejo ambiental y los mecanismos de control aplicados en el proyecto.

Panamá/El proceso de auditoría integral que se realiza al proyecto Mina Cobre Panamá continúa avanzando con nuevas verificaciones técnicas y revisiones en campo. El más reciente reporte presentado al Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) confirma que la evaluación independiente ha superado ya más de la mitad de su desarrollo.

De acuerdo con el documento entregado por la firma auditora SGS Panama Control Services Inc., “Auditoría Integral de Mina Cobre Panamá registra 66.37 % de avance”. Este resultado corresponde al cuarto informe mensual que forma parte del proceso de revisión ambiental y operativa que se realiza al proyecto.

La empresa internacional encargada de la auditoría mantiene el trabajo dentro del cronograma previsto, mientras continúa revisando procedimientos operativos, medidas de manejo ambiental y los mecanismos de control aplicados en el proyecto. Parte de esta evaluación también incluye la comparación entre la documentación técnica disponible y las condiciones observadas directamente en el sitio.

Las autoridades ambientales informaron que el reporte puede ser consultado por la ciudadanía. En el comunicado se indica que “el cuarto Informe Mensual ha sido publicado completo y está disponible en el sitio web de MiAmbiente www.miambiente.gob.pa”.

El nuevo informe representa un paso distinto dentro del proceso de auditoría. Mientras los tres primeros reportes estuvieron enfocados principalmente en la recopilación de información y la organización documental, esta etapa incorpora análisis técnicos más detallados por subprocesos específicos y verificaciones realizadas en campo.

Durante estas evaluaciones, los auditores también detectaron posibles riesgos ambientales relacionados con el almacenamiento prolongado de material previamente extraído. Entre los aspectos revisados se encuentran los depósitos conocidos como stockpiles, el manejo de escorrentías y el estado de infraestructuras que permanecen bajo condiciones de cuidado y mantenimiento.

Frente a estos hallazgos, el documento plantea medidas preventivas adicionales que podrían ayudar a reducir impactos ambientales. Entre ellas se menciona la posibilidad de retirar y procesar material almacenado para disminuir riesgos sobre los cuerpos hídricos, evitar la generación de pasivos ambientales y prevenir el deterioro de las infraestructuras.

La auditoría también avanza en la revisión de los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El informe confirma que se analizan “los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (ESIA)”, los cuales forman parte de los parámetros que deberán ser evaluados para determinar el nivel de cumplimiento ambiental.

La evaluación completa de cada compromiso será presentada en el informe final de la auditoría integral. Ese documento consolidará los resultados técnicos, las conclusiones y la valoración del cumplimiento mediante una escala de conformidad que permitirá determinar el estado de cada obligación ambiental.

Mientras el proceso continúa, el próximo reporte mensual incorporará nuevos resultados basados en esta metodología de evaluación, ampliando el análisis de procesos, subprocesos y compromisos ambientales que forman parte del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por MiAmbiente.

Vea aquí el informe: