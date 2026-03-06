El esquinero de raíces panameñas se mostró contentó de estar en la tierra de sus antepasados.

Panamá/El esquinero de los New England Patriots y de ascendencia panameña, Jaylinn Hawkins, llegó a Panamá para participar en clínicas deportivas dirigidas a niños y adolescentes, y se reunió ayer con aficionados en el COS Sports Plaza para firmar autógrafos, informó la organización del evento.

Hawkins, quien jugó el pasado Super Bowl con los Patriots ante los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, se presentó en actividades públicas en la capital panameña como parte de su visita. El jugador expresó que la experiencia del Super Bowl fue "una bendición" y un sueño cumplido desde la niñez.

Durante la reunión en COS Sports Plaza, Hawkins ofreció declaraciones en las que destacó la importancia de la representación latinoamericana en el evento deportivo y el impacto personal del partido. "Fue una bendición, fue una bendición, una oportunidad, algo que he soñado, desde cuando era niño, estar en un partido como ese, lo soñé toda mi vida, y también fue importante ver la representación de Latinoamérica", dijo.

El esquinero añadió que la experiencia del Super Bowl también tuvo un componente formativo en el plano colectivo, citando el mensaje de su entrenador: "El coach nos dio a todos el mismo mensaje y es de que perder duele y aunque podemos crecer de esta derrota, cuando perdemos, perdemos todos como un equipo. Ese fue el mensaje del coach."

Te puede interesar: Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá definirá su representante a Williamsport en Campeonato Nacional Infantil

Además de firmar autógrafos, Hawkins participará en clínicas con jóvenes que practican el football americano en el país.

Por su parte, la visita del jugador conecta con su trayectoria reciente en la NFL; en el Super Bowl jugado en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, su equipo, los New England Patriots, perdió ante los Seattle Seahawks, 13 por 29.

Actualmente, Jaylinn Hawkins permanece en Panamá para cumplir con las actividades públicas anunciadas y continuar con las clínicas dirigidas a jóvenes deportistas.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Panamá cae en su debut ante Cuba