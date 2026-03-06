Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá definirá su representante a Williamsport en Campeonato Nacional Infantil

El certamen se realizará en la ciudad de Panamá con la participación de 12 equipos

Panamá/El camino hacia la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 llega a un punto clave con la realización de la versión 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil que iniciará este sábado y que contará con la participación de 12 equipos que representan a las provincias deportivas de Panamá.

Los elencos fueron divididos en dos grupos. El Grupo A lo conforman las representaciones de Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Metro, Panamá Oeste y Veraguas. Mientras que el B lo integran Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Panamá Este.

El certamen se desarrollará en dos escenarios. El estadio Andy Alonso de Parque Lefevre será la sede de los juegos del Grupo A y el campo de juegos CAPLITOM de Juan Díaz albergará los encuentros del Grupo B.

El campeonato comenzará el 7 de marzo y se estima que culmine el día 20 del mismo mes.

Sistema de competencia

El torneo consta de una primera fase en la que hay dos grupos de seis equipos cada uno. Cada conjunto se enfrentará solamente a los rivales de su propia agrupación.

Los ocupantes de los tres primeros puestos de cada grupo avanzarán a una segunda ronda en la que se enfrentarán todos contra todos. Los dos mejores conjuntos de esa instancia disputarán una serie final pactada al ganador de dos de un limite de tres partidos.

El equipo campeón representará a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que este año se realizará del 19 al 30 de agosto en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

