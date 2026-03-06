Celta de Vigo vs Real Madrid | Gol de Valverde en el descuento merengues suman tres puntos y se acerca al Barcelona

Vigo, España/Durante mucho tiempo contra las cuerdas, el Real Madrid consiguió una victoria agónica (2-1), con un tanto de Fede Valverde en el descuento, en su visita al Celta de Vigo, este viernes en la apertura de la 27ª jornada de la Liga española.

Después de las últimas derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0), el Real Madrid no podía fallar más y ahora el segundo de la tabla suma 63 puntos, aproximándose provisionalmente a uno del líder FC Barcelona, que el sábado tiene un partido difícil, visitando al Athletic (9º) en Bilbao.

Valverde acudió al rescate de los blancos en el 90+5', cuando todo apuntaba a un reparto de puntos en Balaídos.

Antes, el francés Aurelien Tchouaméni había adelantado al Real Madrid en el 11', pero Borja Iglesias había equilibrado para la formación gallega en el 25'.

El Real Madrid llegaba al partido con diez bajas, entre lesionados y sancionados, y sin varias de sus figuras, especialmente su goleador Kylian Mbappé, que sigue recuperándose de un problema físico.

La victoria era muy importante para los pupilos de Álvaro Arbeloa, después de las últimas decepciones y justo antes de afrontar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Manchester City de Pep Guardiola.

El triunfo del Real Madrid por 1-0 sobre el Celta de Vigo dejó estadísticas curiosas que muestran cómo el dominio del balón no siempre se traduce en el resultado final. A pesar de la derrota, el conjunto gallego tuvo momentos de mayor protagonismo ofensivo, mientras que el equipo blanco apostó por la efectividad y la gestión del juego.

En cuanto a la posesión de balón, el Real Madrid controló el 58%, frente al 42% del Celta de Vigo. Esto refleja el estilo habitual del conjunto madridista, que buscó administrar el ritmo del partido con circulación de balón y paciencia para encontrar espacios. Sin embargo, el equipo local también logró presionar y recuperar en zonas peligrosas, generando oportunidades de peligro.

Donde el Celta destacó fue en la cantidad de disparos, registrando 8 remates, frente a apenas 1 del Real Madrid. Este dato evidencia que el conjunto celeste intentó ser más directo cuando recuperaba el balón, buscando el arco rival con mayor frecuencia. No obstante, la diferencia estuvo en la efectividad, un factor clave en el fútbol de alto nivel.

En el apartado de remates al arco, el Celta también tuvo ventaja con 6 tiros entre los tres palos, mientras que el Real Madrid solo logró 1. A pesar de ello, la defensa madridista y la actuación del portero resultaron determinantes para evitar que esas oportunidades se transformaran en goles.

Otro dato llamativo fue la cantidad de disparos al palo. El Real Madrid registró 3 remates que impactaron en la madera, mientras que el Celta tuvo 1. Este indicador demuestra que, aunque los blancos remataron menos veces, cuando lo hicieron generaron acciones de gran peligro, muy cerca de ampliar la diferencia en el marcador.

Por su parte, en los disparos que se fueron afuera, el Real Madrid acumuló 12 intentos desviados, frente a 3 del Celta. Esto muestra que el equipo merengue buscó finalizar varias jugadas, aunque muchas de ellas no encontraron dirección a portería.

En conclusión, el partido dejó una lectura interesante: el Celta de Vigo generó más volumen ofensivo, pero el Real Madrid fue más peligroso en momentos puntuales, logrando sacar ventaja con mayor eficacia. Estas estadísticas reflejan cómo en el fútbol moderno no siempre gana quien más remata o quien más ataca, sino quien logra aprovechar mejor las oportunidades decisivas.