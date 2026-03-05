Flamengo| Leonardo Jardim: el portugués asume la dirección del campeón de Brasil y de la Copa Libertadores

El entrenador fue presentado por el 'Mengao' como el sucesor de Filipe Luís, despedido en días pasados.

Brasil/El portugués Leonardo Jardim, presentado este jueves como nuevo técnico del Flamengo, dijo que mantendrá el ADN del equipo campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores el año pasado, pero buscando "soluciones" para salir del bache que le costó el cargo a Filipe Luís.

Jardim debutará con el Mengão el domingo en la final del torneo del estado de Rio de Janeiro (Campeonato Carioca), un clásico contra el Fluminense.

"No vamos a cambiar el ADN del grupo. (...) Tenemos un equipo con más características de posesión de balón que de transición", comentó el técnico, de 51 años, cuyo fútbol es considerado más vertical que el de Filipe Luís.

"Se trata de mantener esta identidad y aprovechar los momentos de partido que permitan generar soluciones distintas", explicó en rueda de prensa en el centro de entrenamiento del Fla en Rio.

Consultado sobre el despido de Filipe Luís, entre sentidos mensajes de despedida en redes sociales de futbolistas como Giorgian de Arrascaeta y Lucas Paquetá, el nuevo entrenador rubro-negro destacó que "no hay tiempo para tristeza".

"Tengo proximidad con Filipe. Lo llamé y le dije: 'Seguro que no quieres hablar mucho ahora (...), pero si no es Jardim, va a venir otro. No tuve interferencia y nuestra relación, por mi parte, sigue siendo la de siempre'", relató.

"Me respondió: 'Jardim, nuestra relación es la misma'", agregó.

- "Un poco ingenuo" -

Este portugués nacido en Venezuela dejó a mediados de diciembre al Cruzeiro por razones personales.

Prometió entonces que, si volvía a Brasil, lo haría con el equipo de Belo Horizonte.

"Fui un poco ingenuo" y "a veces la emoción te lleva a decir cosas desafortunadas. Soy entrenador del Flamengo, el capítulo del Cruzeiro pasó", declaró.

Jardim adelantó que el club analiza posibles fichajes. El mercado de transferencias cerró el martes en Brasil, pero hay una ventana de excepción hasta el 27 de marzo.

Se dijo, sin embargo, "satisfecho" con su plantel, el más caro de América.

Destacó su "calidad técnica", que considera "muy por encima de otros equipos".

José Boto, director de fútbol del Flamengo, se pronunció sobre el cambio de técnico, anunciado la madrugada del martes luego de que el equipo goleara 8-0 al modesto Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca.

"Hice un diagnóstico y el presidente (Luiz Eduardo Baptista) aceptó", declaró Boto, al resaltar que su puesto requiere "tomar decisiones difíciles".

"Leonardo Jardim es un entrenador con experiencia" y "pensamos que puede sacar lo máximo" del Flamengo, subrayó.

Jardim ha sido campeón de liga en cuatro países: Grecia, Francia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.