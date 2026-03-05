Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Logan Allen será el abridor de Panamá ante Cuba conoce más de él

Panamá/El lanzador zurdo Logan Allen será el abridor de Panamá este viernes 6 de marzo ante Cuba, en el esperado debut de la novena canalera en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La designación confirma la confianza del cuerpo técnico en uno de los brazos con mayor experiencia reciente en las Grandes Ligas.

Allen, de 27 años y actualmente pieza de la rotación de los Cleveland Guardians, llega al compromiso internacional respaldado por una trayectoria sólida en la MLB desde su debut en 2023. En tres temporadas acumula 74 juegos, récord de 23-24, efectividad de 4.48, con 320 ponches en 379.1 entradas, números que reflejan consistencia y durabilidad en el mejor béisbol del mundo.

Su temporada 2025 fue especialmente significativa. El zurdo estableció marcas personales con 29 aperturas, 156.2 episodios lanzados y 122 ponches, consolidándose como un abridor confiable. Además, mostró una evolución notable al reducir su tasa de cuadrangulares permitidos y dominar a los bateadores zurdos, limitándolos a un promedio de apenas .157 en sus últimas 19 salidas.

Desde el punto de vista técnico, Allen destaca por su capacidad de ajuste durante el juego. Aunque históricamente ha enfrentado desafíos en la primera entrada, su efectividad mejora considerablemente a medida que avanza el partido, un factor clave en torneos cortos donde el manejo del ritmo y la presión es determinante.

Para Panamá, su designación no solo representa experiencia de Grandes Ligas en la lomita, sino también liderazgo en un duelo de alto voltaje ante una selección cubana con tradición y poder ofensivo. El enfrentamiento marcará el inicio del camino panameño en el torneo, en un escenario donde cada juego puede definir el destino en la fase de grupos.

Con su repertorio y experiencia internacional reciente, Logan Allen asumirá la responsabilidad de abrir el telón para Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

