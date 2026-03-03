Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá vs Yankees: Así fue el primer juego de exhibición de la selección nacional en Tampa

Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.

Estados Unidos/Los Yankees de Nueva York, encabezados por J.C. Escarra sacaron un marcador favorable 11 carreras por 1 ante Panamá en partido de exhibición, previo al Clásico Mundial jugado en el George Steinbrenner Field, esta tarde.

Escarra el receptor de los 'Mulos', sonó 2-2 con cuadrangular y 3 carreras remolcadas, guiando a los Yankees a una buena victoria, apoyados también en el bate de Ryan McMahon que dio de 3-2 con 2 producidas.

Los Yankees sonaron 13 imparables, marcaron 11 carreras, anotando 2 en la baja de la primera, 3 más en la cuarta, 2 en la quinta, 2 en la sexta y 2 más en la octava.

Panamá tuvo un partido limitado en imparables, sonando apenas tres imparables, destacando Jhony Santos de 1-1, Enrique Bradfield de 3-1 y Johan Camargo de 3-1.

Para mañana miércoles 4 de marzo, Panamá juega ante los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m. en Publix Field, donde se ha asignado para abrir el partido el derecho Jaime Barría.

Información de Fedebeis