Macron anuncia refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes refuerzos militares en Oriente Medio, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas, que ya se dirigen hacia el Mediterráneo.

Oriente Medio es escenario de una guerra desencadenada el sábado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que mataron al guía supremo iraní, Alí Jamenei.

En respuesta, Irán empezó a atacar países del Golfo aliados de Estados Unidos, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

"Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo", afirmó el mandatario en un discurso transmitido por televisión.

Macron también anunció que enviará aviones Rafale, sistemas de defensa antiaérea y de radar aerotransportado, que fueron desplegados "en las últimas horas"; y que enviará a Chipre la fragata Languedoc y medios antiaéreos.

En Chipre, la base británica de Akrotiri fue alcanzada por un dron, lo que llevó al Reino Unido a enviar un buque de guerra y helicópteros a la zona, según anunció este martes el primer ministro británico Keir Starmer.

A causa del conflicto, el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, está cerrado de facto al tráfico y las principales navieras suspendieron sus rutas.

En este contexto, Macron anunció quiere construir una coalición para reunir medios, "incluidos militares" que sirvan para garantizar la seguridad en las "vías marítimas esenciales para la economía mundial".

Asimismo, el jefe del Estado francés indicó que Francia había derribado drones "en legítima defensa" desde "las primeras horas" de la guerra, y que dos bases francesas fueron objetos de "golpes limitados, que causaron daños materiales".