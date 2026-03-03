Estudiantes inician clases en el colegio Abel Bravo luego de impedimento de matrícula por peinado afro

El caso involucra a dos estudiantes que portaban peinados afro y que, en primera instancia, habrían enfrentado un impedimento en su proceso de matrícula en el plantel educativo.

Estudiantes inician clases luego de impedimento de matrícula por peinados afro
Danna Durán - Periodista
03 de marzo 2026 - 19:25

Colón/Dos quejas serán presentadas ante la Defensoría del Pueblo por la presunta vulneración del derecho a la educación y posible discriminación étnico-racial contra dos estudiantes del colegio Abel Bravo, en la provincia de Colón.

El caso involucra a dos alumnos que portaban peinados afro y que, en primera instancia, habrían enfrentado un impedimento en su proceso de matrícula en el plantel educativo.

La directora regional de Educación en Colón, Rosa Martínez, informó que actualmente los estudiantes ya se encuentran asistiendo a clases con normalidad en el centro escolar.

“No requerían una investigación; más bien existe un reglamento interno del centro educativo. Se conversó sobre el reglamento y llegamos a un feliz término”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la Fundación Etnia Negra se pronunció sobre el hecho, destacando la importancia de garantizar el respeto a la identidad cultural y a los derechos fundamentales de los estudiantes.

El Ministerio de Educación indicó que mantiene comunicación constante con directivos y padres de familia, con el objetivo de asegurar un ambiente escolar inclusivo y apegado a la normativa vigente.

Con información de Néstor Delgado

