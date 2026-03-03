Ciudad de Panamá/Desde su lanzamiento en 2017, la plataforma se ha consolidado como un referente para el impulso del cine documental panameño, con 21 producciones que han alcanzado amplia audiencia en la televisión nacional y proyección internacional. Este año, el proyecto propone una mirada cercana a la identidad que se construye en calles, esquinas y espacios compartidos, parte esencial de nuestra memoria colectiva.