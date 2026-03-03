Gabinete aprueba crédito adicional para construcción de puentes zarzos

Consejo de Gabinete apruebó un crédito adicional al MOP para construcción de puentes zarzos en zonas de difícil acceso.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional extraordinario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), por un monto de B/.17,889,987.00, destinado a la construcción de puentes zarzos en comunidades de difícil acceso.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 16-26 y contempla que la totalidad de los fondos refuercen el presupuesto de inversión 2026 del MOP, específicamente para la primera fase del proyecto Construcción de Puentes Zarzos, una iniciativa orientada a mejorar la conectividad en zonas apartadas del país.

De acuerdo con lo establecido, el financiamiento proviene de saldos recaudados en caja y banco, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) del Banco Nacional de Panamá.

La vocera de comunicación del Estado, Taysha Nurse, explicó que “el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional extraordinario al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026 a favor del Ministerio de Obras Públicas por la suma de 17 millones de balboas. La totalidad de estas sumas será empleada en reforzar el presupuesto de inversión y construcción de puentes zarzos en comunidades de difícil acceso”.

El Gabinete también autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación del Consejo Económico Nacional, a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, así como a realizar la codificación correspondiente de ingresos y gastos para su ejecución.

En la misma sesión se aprobó la Resolución No. 15-26, que autoriza un crédito adicional extraordinario por B/.25,422,421.00 a favor del MEF, específicamente para la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR). Estos recursos serán utilizados para contratar a la empresa Fatutto, S.A. con el fin de realizar el saneamiento de más de 456 hectáreas de terreno en el sector de Río Piña, corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón.

Adicionalmente, el Gabinete dio luz verde al proyecto de Ley 6-25, que autoriza el acuerdo entre el Estado panameño y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que este organismo instale y opere una oficina en Panamá.

También fue aprobado el proyecto de Ley 7-25, que autoriza el acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y el Reino de Arabia Saudita. El canciller Javier Martínez-Acha fue facultado para presentarlo ante la Asamblea Nacional para su correspondiente trámite legislativo.

Con información de Yamy Rivas