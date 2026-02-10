MOP presenta avances de la segunda fase del proyecto de puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé

Esta etapa contempla una inversión superior a los $19 millones de dólares y beneficiará de manera directa a 45 centros educativos y a más de 11,700 estudiantes de distintas regiones de la comarca.

Ciudad de Panamá/Durante una sesión del Consejo de Gabinete, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, brindó una actualización sobre la segunda fase del proyecto de construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, iniciativa que forma parte del compromiso presidencial de mejorar el acceso seguro a centros educativos en zonas de difícil acceso.

Andrade recordó que semanas atrás se dio a conocer la ubicación de los primeros 50 zarzos y que, en esta ocasión, se presentó el detalle de los otros 50 que conforman la fase dos del proyecto. Esta etapa contempla una inversión superior a los $19 millones de dólares y beneficiará de manera directa a 45 centros educativos y a más de 11,700 estudiantes de distintas regiones de la comarca.

“Para hacerle una actualización de los 100 zarzos que prometió el presidente en la comarca Ngäbe Buglé. Como recordarán, hace unas semanas presentamos los primeros 50 zarzos y hoy estamos presentando los otros 50”, señaló el ministro.

Según explicó, el proyecto tendrá un impacto directo en 11,739 estudiantes y contempla la construcción de más de 3,000 metros lineales de zarzos, con una inversión total de $19,171,414.70, que incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).

El titular del MOP también se refirió a los retos logísticos que implica la ejecución de estas obras en áreas comarcales, donde el acceso es limitado. Detalló que, en algunos puntos, será necesario transportar materiales mediante vías aéreas, debido a la complejidad del terreno y la falta de caminos adecuados.

Finalmente, Andrade indicó que en los próximos días se estará anunciando la fecha exacta de inicio de la construcción de los primeros 50 zarzos, como parte del cronograma establecido para el desarrollo de este proyecto de infraestructura comunitaria.

Con información de Meredith Serracín