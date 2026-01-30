Puentes zarzos impactarán a casi 30 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé: ¿Cómo avanza su construcción?

La construcción de los primeros 50 puentes zarzos y la mejora de carreteras representan un esfuerzo concreto por cambiar la histórica situación de aislamiento en la comarca Ngäbe Buglé.

Ciudad de Panamá, Panamá/La comarca Ngäbe Buglé da un paso histórico hacia la mejora de su infraestructura con el inicio de la construcción de 50 puentes peatonales zarzos, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para facilitar la movilidad segura de los habitantes y garantizar la continuidad educativa en comunidades de difícil acceso.

El proyecto forma parte del Plan Nacional “100 Puentes Zarzo”, anunciado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa del 18 de diciembre. Según el mandatario, los puentes “responden a una necesidad histórica de cientos de familias, garantizando pasos seguros durante todo el año y permitiendo la continuidad educativa de los estudiantes que transitan por zonas de difícil acceso”. La ejecución de este plan será financiada con los fondos provenientes de la actividad minera en la región.

En una entrevista con TVN Noticias, Josué Pedrol, presidente del Congreso Nidrini de la comarca Ngäbe Buglé, celebró la iniciativa y destacó que el clamor de la población viene de muchos años atrás. “Más allá de darle el crédito a este gobierno, creo que el clamor de la población viene de muchos años antes. Y creo que este gobierno está demostrando la voluntad de ser parte de la solución de este problema”, señaló Pedrol.

Sobre el alcance de la primera fase del proyecto, el líder comarcal explicó que los 50 puentes iniciales impactarán principalmente a la comunidad educativa. “Van a impactar casi a 30 escuelas. Y estamos hablando de comunidades que necesitan este medio para transportarse... lo más importante es que esto va a impactar a las tres regiones de la comarca, podríamos decir que toda la comarca entera”, precisó.

Pedrol también habló sobre la tradicional dependencia de guindolas —sistemas de transporte colgantes sobre los ríos— que durante años han sido la única vía para cruzar zonas de difícil acceso. “Sigue siendo muy común en estas áreas sumamente apartadas de la comarca donde muchas veces la gente llega en helicóptero... esto tiene que cambiar... porque es hora de atender la necesidad de esta población... no queremos que más gente muera... estamos cuidando la vida de los estudiantes, de los niños, las comunidades, las personas, las mujeres embarazadas, los ancianos”, afirmó.

Puedes leer: Primeros 50 puentes zarzo se construirán en comunidades vulnerables de la comarca durante el verano

En cuanto a planes de desarrollo integral para la comarca, Pedrol indicó que aunque existen avances en educación y formación, aún se requiere mayor impulso del gobierno central. “Hay un plan de desarrollo que se viene dando desde hace casi 10 años atrás, de una inversión de unos 80 millones que se han utilizado una parte de eso. Universidad sí tenemos. Yo creo que se han dado pasos importantes en la formación, creación y el desarrollo de la comarca, pero falta un poquito más de empeño de parte del gobierno central para impulsar todos estos programas que hay en comarca”, expresó.

El líder comarcal también destacó el potencial turístico de la región, que ya cuenta con un circuito turístico indígena inaugurado el año pasado. “Se están evaluando y estamos impulsando programas de este tipo porque ya hemos visto el potencial que hay sobre los atractivos turísticos en comarcas... se ha hecho un mapeo, muchos puntos que se van a mejorar y reorganizar... Comarca ya es, o sea, estamos hablando de hoy, ya es un punto en el mapa a nivel mundial”, afirmó Pedrol.

La construcción de los primeros 50 puentes zarzos y la mejora de carreteras representan un esfuerzo concreto por cambiar la histórica situación de aislamiento en la comarca Ngäbe Buglé, garantizar la seguridad de sus habitantes y permitir que las comunidades puedan aprovechar plenamente su riqueza natural y cultural.