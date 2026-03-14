El secretario general de la ONU aboga por 'vías diplomáticas' para frenar la guerra en el Líbano

Tres miembros de las fuerzas de paz que prestan servicio en el contingente ghanés resultaron heridos a principios de este mes en el sur del Líbano.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, afirmó el sábado, durante una rueda de prensa en Beirut, que "existen vías diplomáticas" para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en el Líbano.

"No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas", afirmó.

"Estamos haciendo todo lo posible en estos momentos para lograr una desescalada inmediata y el cese de las hostilidades", declaró Guterres a los periodistas.

Unas hostilidades que ya le costaron la vida a 826 personas en el Líbano desde el 2 de marzo, según las autoridades libanesas.

"Mi coordinador especial está en contacto permanente con todas las partes para llevar a las partes a la mesa de negociaciones, y los cascos azules (...) permanecen en sus posiciones", añadió, refiriéndose a la fuerza de Naciones Unidas en el Líbano (Finul).

Afirmó que los ataques contra los cascos azules y sus posiciones eran "totalmente inaceptables y deben cesar. Constituyen una violación del derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra".

Tres miembros de las fuerzas de paz que prestan servicio en el contingente ghanés resultaron heridos a principios de este mes en el sur del Líbano.

Guterres instó a apoyar al Gobierno libanés, que el año pasado se comprometió a desarmar a Hezbolá.

"Mi mensaje a la comunidad internacional es simplemente que intensifiquen su compromiso, fortalezcan al Estado libanés y apoyen a las Fuerzas Armadas Libanesas para que obtengan las capacidades y los recursos que necesitan. Respondan generosamente al llamamiento humanitario", afirmó.

El viernes, Guterres había lanzado un llamado a reunir 325 millones de dólares para apoyar las urgencias humanitarias del Líbano, en especial los desplazados por los ataques.

En tanto, en Estambul, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, expresó su preocupación por la posibilidad de un "nuevo genocidio" israelí.

"Tememos sinceramente que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emprenda un nuevo genocidio bajo el pretexto de combatir a Hezbolá", declaró Fidan.

Por ello, el diplomático turco exhortó a la comunidad internacional a "tomar medidas inmediatas".