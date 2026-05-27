Consejo de Rectores asegura que no tiene injerencia en decisiones de la Unachi

La nueva presidenta del Consejo de Rectores de Panamá, Ángela Laguna, brindó declaraciones luego de varios días de incertidumbre sobre una posible renuncia de la rectora de la Unachi.

Chiriquí/La nueva presidenta del Consejo de Rectores de Panamá, Ángela Laguna, se pronunció sobre la situación que enfrenta la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, señalando que las investigaciones deben aclararse y resaltando la importancia de la rendición de cuentas dentro de las universidades.

“Los sistemas tienen que funcionar. Nosotros siempre hemos sido creyentes en lo que es la rendición de cuentas; es una práctica de nuestra universidad, no solamente a nivel de rectoría, sino de las unidades de por sí que deben rendir cuentas. Yo pienso que así son las cosas, nosotros tenemos que dar la cara para que haya transparencia y claridad en lo que se hace”, manifestó Laguna.

Las declaraciones se dieron luego de varios días de incertidumbre sobre una posible renuncia de la rectora de la Unachi. Sin embargo, este miércoles se confirmó que Bonagas continuará al frente de la universidad, tras una solicitud realizada por el Consejo General Universitario.

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La jornada estuvo marcada por protestas y empujones entre grupos con posturas opuestas dentro de la casa de estudios superiores.

Por su parte, el presidente saliente del Consejo de Rectores, Víctor Luna Barahona, aseguró que el organismo no tiene facultad para intervenir en las decisiones administrativas de las universidades.

“Definitivamente no tenemos ningún tipo de injerencia. El Consejo de Rectores no es un órgano de gobierno, este es un órgano consultor y puede aconsejar y asesorar, pero no se pueden tomar decisiones”, señaló.

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Al ser consultado sobre si brindó asesoría a la rectora Bonagas, Luna Barahona negó haberlo hecho y expresó su respaldo a las auditorías que actualmente se realizan.

Los rectores coincidieron en que esta situación genera afectaciones para los estudiantes, especialmente en su desarrollo y desempeño académico.

“Es una situación confusa y no hay una información clara, y realmente cuando emitimos una opinión, es basada en evidencias, por lo que vamos a esperar que todo esté claro”, destacó Laguna.

La Universidad Autónoma de Chiriquí forma parte del Consejo de Rectores de Panamá, organismo integrado además por cuatro universidades oficiales y 22 universidades particulares del país.

Con información de Yenny Caballero