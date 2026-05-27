Jorge Herrera evalúa buscar la reelección en la Asamblea; bancadas comienzan a mover sus fichas

El actual presidente del Legislativo confirmó que analiza una nueva candidatura, mientras el oficialismo, el Panameñismo y Vamos comienzan a perfilar sus estrategias en una Asamblea fragmentada y sin mayorías claras.

A poco más de un mes de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, los movimientos políticos ya comenzaron dentro de las distintas bancadas. Aunque todavía no existen candidaturas oficiales, varios nombres empiezan a sonar para ocupar la presidencia del Legislativo a partir del próximo 1 de julio.

El actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoció públicamente que evalúa aspirar nuevamente al cargo, aunque aseguró que aún no ha iniciado conversaciones formales con otras bancadas.

“Aquí hay que evaluarlo todo. Extraoficialmente no hemos conversado directamente con bancadas tratando de que me apoyen o no”, expresó Herrera.

El diputado sostuvo que todavía falta tiempo para definir apoyos y aseguró que muchas candidaturas suelen debilitarse conforme se acerca la votación.

“Estamos a casi un mes y medio de la elección y creo que calentamos motores. Hay muchos que después se les acaba la gasolina y quedan en la carretera”, afirmó.

Vamos analiza candidatura propia

Desde la bancada Vamos, la diputada Janine Prado cuestionó la gestión de Herrera y planteó la posibilidad de que el colectivo impulse una candidatura independiente para dirigir la Asamblea.

“Lo visto a lo largo de este año con el presidente Herrera, donde hay señalamientos tan graves como los que hemos hecho y que quedaron constatados en esa sustentación de ese traslado de partida para la Asamblea, pues creo que lo que debemos hacer de una manera muy responsable es ir con un candidato propio”, señaló Prado.

Aunque la bancada todavía no define una decisión oficial, el nombre de la propia diputada empieza a mencionarse entre las posibles aspirantes.

“Todo el que está aquí está dispuesto a aspirar a cualquier cargo. Nosotros como bancada tenemos que tener esa conversación”, agregó.

Panameñismo mantiene respaldo a Herrera

Por su parte, el diputado Francisco Brea aseguró que la bancada del Partido Panameñista mantiene su apoyo a Herrera para una eventual reelección.

“La postura de la bancada del Partido Panameñista siempre va a ser apoyar a nuestro candidato que es hoy por hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera”, indicó.

Brea también destacó que este tipo de elecciones suelen definirse en los últimos días mediante negociaciones políticas.

“Yo siempre digo que esto es una elección que se define las últimas 72 horas”, sostuvo.

Oficialismo también perfila candidatos

Dentro del oficialismo, el diputado Luis Eduardo Camacho ya hizo públicas sus aspiraciones para presidir la Asamblea Nacional. Además, también se menciona el nombre de la diputada Shirley Castañeda como posible candidata del bloque oficialista.

Con una Asamblea dividida y sin una mayoría consolidada, las alianzas, negociaciones y acuerdos entre bancadas volverán a ser determinantes para definir quién controlará la junta directiva del Legislativo durante el próximo periodo.

Información de Meredith Serracín