Las declaraciones se dieron luego de varios días de incertidumbre sobre una posible renuncia de la rectora de la Unachi. Sin embargo, este miércoles se confirmó que Bonagas continuará al frente de la universidad, tras una solicitud realizada por el Consejo General Universitario.

La nueva presidenta del Consejo de Rectores de Panamá, Ángela Laguna, se pronunció sobre la situación que enfrenta la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, señalando que las investigaciones deben aclararse y resaltando la importancia de la rendición de cuentas dentro de las universidades.