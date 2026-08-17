LPF resultado| Árabe Unido contiene a Tauro FC en cierre de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026

Sintoniza el partido Deportivo Árabe Unido vs Sporting San Miguelito el viernes 28 de agosto a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un duelo vibrante disputado en el Estadio Rommel Fernández, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, el Deportivo Árabe Unido se impuso por la mínima (0-1) ante Tauro FC. Al conjunto colonense le bastó la efectividad de cara al arco para asegurar tres puntos de oro en territorio capitalino, resistiendo los embates de un rival que careció de contundencia.

El encuentro se definió muy temprano en la primera mitad. Transcurría el minuto 14 cuando Reynaldo Graham aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de la red, firmando el único tanto de la noche y desatando la locura en la banqueta visitante.

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A partir de ese momento, Tauro FC asumió el protagonismo y buscó por todos los medios la igualdad. El equipo taurino dominó la posesión de la pelota con un 52% y volcó su ataque sobre la portería rival, acumulando 75 ataques y un total de 14 remates, de los cuales 8 fueron con dirección a puerta.

Por su parte, el Árabe Unido apeló a la efectividad táctica. Aunque registró solo 8 remates en todo el partido y apenas 2 disparos a puerta, la efectividad del amanecer del cotejo fue suficiente para sostener la ventaja. El compromiso también estuvo marcado por la intensidad física en el mediocampo, reflejada en el apartado disciplinario: los locales vieron 5 tarjetas amarillas, mientras que la visita acumuló 3 cartones amarillos.

Pese a generar seis saques de esquina y acorralar a su rival en los minutos finales, Tauro no encontró la llave para romper el cerrojo colonense, consumando una dolorosa derrota en casa ante un Árabe Unido que supo sufrir y capitalizar su momento.

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