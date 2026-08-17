LPF noticias | Conoce al líder de goles en este Torneo Apertura 2026

Panamá/La lucha por el liderato de goleo individual en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en un punto determinante durante este Torneo Apertura 2026.

Los artilleros del plano local mantienen un ritmo vertiginoso en el frente de ataque, demostrando efectividad en el área chica y firmando anotaciones clave para las aspiraciones de sus respectivas instituciones en la tabla de posiciones.

El delantero centro Carlos Hernández, referente ofensivo de Veraguas United, encabeza la tabla de goleadores en solitario con un impresionante registro de 5 goles, todos convertidos mediante jugadas en movimiento. El atacante veraguense se ha consolidado como la principal carta de gol del conjunto de las Provincias Centrales, manteniéndolos en la pelea por los puestos de vanguardia de la Conferencia del Oeste.

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Keny Bonilla y el bloque ofensivo del Plaza Amador al acecho

En la segunda casilla de la tabla de anotadores se ubica el atacante Keny Bonilla, pieza fundamental del San Francisco FC. El jugador del cuadro 'Monje' acumula 4 goles en jugada, siendo el máximo referente de ataque para el equipo de La Chorrera en este arranque de campeonato.

Por su parte, el CD Plaza Amador muestra una de las ofensivas más repartidas y contundentes del torneo. El delantero Héctor Ríos ocupa la tercera posición con 3 goles, seguido muy de cerca por sus compañeros de equipo José Murillo y Yoameth Murillo, quienes registran 2 goles cada uno. La contundencia del tridente placino ha sido clave para mantener a 'El Equipo del Pueblo' en los puestos de privilegio de la Conferencia del Este.

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Cierre apretado en la carrera por el botín de oro

La efectividad en el frente de ataque también se extiende a otros clubes de la primera división panameña. Con 2 goles marcados figuran el atacante Bayron Walters de Alianza FC y Wesley Lashley vistiendo la camiseta de Unión Coclé, ambos convirtiendo sus dianas en jugada abierta.

En la lista de artilleros destacados también sobresalen David Castillo del Herrera FC, quien registra 2 goles (uno de jugada y uno de cabeza), e Ivan Anderson del CD Universitario, quien suma 2 goles desde el punto de penalti, demostrando sangre fría desde los doce pasos en momentos determinantes del partido.

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