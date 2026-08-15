EN VIVO LPF | CD Universitario 0-0 Unión Coclé FC - Torneo Apertura 2026: primer tiempo

Panamá/CD Universitario y Unión Coclé FC se enfrentan en el partido que continúa la acción de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) desde el Estadio Universidad Latina de Penonomé y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass.

El enfrentamiento entre universitarios y azucareros va más allá de los tres puntos; tiene un condimento táctico y emocional particular. Juan Ramírez, director técnico de la 'U', lideró en el pasado el banquillo de Unión Coclé, lo que añade una capa extra de análisis y conocimiento mutuo entre ambos planteles.

¿Cómo llegan los equipos?