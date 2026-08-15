EN VIVO LPF | CD Universitario 0-0 Unión Coclé FC - Torneo Apertura 2026: primer tiempo
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Panamá/CD Universitario y Unión Coclé FC se enfrentan en el partido que continúa la acción de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) desde el Estadio Universidad Latina de Penonomé y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass.
El enfrentamiento entre universitarios y azucareros va más allá de los tres puntos; tiene un condimento táctico y emocional particular. Juan Ramírez, director técnico de la 'U', lideró en el pasado el banquillo de Unión Coclé, lo que añade una capa extra de análisis y conocimiento mutuo entre ambos planteles.
¿Cómo llegan los equipos?
- CD Universitario (1 pt): La escuadra académica llega con la imperiosa necesidad de sumar de a tres por primera vez en la campaña. Viene de mostrar chispazos de carácter ofensivo tras empatar 2-2 en un disputado encuentro frente al CAI en La Chorrera. Volver a casa representa la oportunidad ideal para afianzar su propuesta y salir de la parte baja de la tabla.
- Unión Coclé FC (3 pts): El conjunto coclesano busca dar un golpe sobre la mesa en calidad de visitante. Tras lograr una sólida victoria frente a San Francisco en la segunda jornada, el equipo cayó por la mínima 1-0 en su última salida ante Veraguas United. Su objetivo principal pasa por reajustar la puntería en ataque para no ceder terreno en la disputada Conferencia Oeste