LPF noticias| Radamel Falcao y Fredy Guarín presentes en el derbi San Francisco FC vs CAI

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Panamá/Radamel Falcao y Fredy Guarín, dos figuras recordadas del fútbol en Colombia, se presentaron al estadio Agustín 'Muquita' Sánchez en condición de invitados al derbi chorrerano realizado este viernes entre el San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI).

A su llegada al estadio, fueron recibidos por niños que tenían la camiseta de la selección de Colombia. Luego procedieron a saludar a quienes los recibían.

Un momento notable de la visita fue cuando Falcao conversó con el exseleccionado de Panamá, Román Torres.

Ellos presenciaron el encuentro que ganó el San Francisco por marcador de 2 goles a 1.

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Contexto

Invitados de Honor del San Francisco FC: Ambas figuras del fútbol colombiano acudieron como invitados especiales de la directiva de los Monjes para presenciar la edición 44 del Derbi de La Chorrera frente al CAI.

Aclaración de Falcao (¿Llegaba como jugador o DT?): Ante los rumores que lo vinculaban a la LPF o al banquillo del Sanfra, "El Tigre" ofreció declaraciones en conferencia de prensa en las que aclaró que no se ha retirado oficialmente como futbolista, ni viene como entrenador.

Vínculo con La Chorrera y Panamá: Falcao explicó que mantiene una amistad estrecha y de muchos años con José Jimeno (propietario del San Francisco FC). Agregó que su presencia en Panamá responde a una decisión y proyecto familiar para radicarse temporalmente en el país desde mediados de año, agradeciendo la apertura de la directiva monja por mantenerle las puertas abiertas del club si en algún momento decidiera vestirse de corto.

Reencuentro de Figuras: La presencia en las gradas de Falcao y Guarín —quienes compartieron vestuario tanto en el FC Porto como en la Selección Colombia— le dio un matiz de gala internacional al ambiente en La Chorrera, congregando a una gran cantidad de fanáticos en las tribunas del "Muquita".

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Datos de los invitados

Radamel Falcao

Radamel Falcao, conocido como “El Tigre”, es uno de los delanteros colombianos más importantes de la historia.

Inicios: comenzó profesionalmente muy joven con Lanceros Boyacá y en 2001 pasó a River Plate de Argentina. Allí se consolidó como goleador y ganó el Torneo Clausura 2008.

comenzó profesionalmente muy joven con y en 2001 pasó a de Argentina. Allí se consolidó como goleador y ganó el Torneo Clausura 2008. Salto a Europa: en 2009 llegó al Porto , donde explotó internacionalmente. Ganó la Europa League 2010-11 y fue uno de los máximos goleadores del torneo.

en 2009 llegó al , donde explotó internacionalmente. Ganó la Europa League 2010-11 y fue uno de los máximos goleadores del torneo. Atlético de Madrid: entre 2011 y 2013 vivió probablemente el mejor momento de su carrera. Con el Atlético ganó la Europa League 2012 , la Supercopa de Europa y la Copa del Rey . Fue uno de los delanteros más temidos de Europa.

entre 2011 y 2013 vivió probablemente el mejor momento de su carrera. Con el Atlético ganó la , la y la . Fue uno de los delanteros más temidos de Europa. Mónaco: en 2013 fichó por el Mónaco. Una grave lesión de rodilla en 2014 le hizo perderse el Mundial de Brasil 2014. Posteriormente pasó cedido por Manchester United y Chelsea , antes de regresar al Mónaco y conquistar la Ligue 1 2016-17 .

en 2013 fichó por el Mónaco. Una grave lesión de rodilla en 2014 le hizo perderse el Mundial de Brasil 2014. Posteriormente pasó cedido por y , antes de regresar al Mónaco y conquistar la . Últimos años: jugó en Galatasaray , Rayo Vallecano y posteriormente regresó a Colombia para jugar con Millonarios . Los registros actuales lo sitúan nuevamente en Millonarios desde 2026.

jugó en , y posteriormente regresó a Colombia para jugar con . Los registros actuales lo sitúan nuevamente en Millonarios desde 2026. Selección Colombia: debutó en 2007 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Colombia, superando a Arnoldo Iguarán.

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Fredy Guarín

Fredy Guarín fue un mediocampista potente, físico y de gran remate, capaz de jugar como volante central, defensivo o más adelantado.