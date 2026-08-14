Mijahir Jiménez | El New York Red Bulls compró al panameño, el Plaza Amador lo confirmó

¡De la LPF a la MLS! CD Plaza Amador hace oficial la venta de Mijahir Jiménez al New York Red Bulls.

Panamá/El fútbol panameño suma un nuevo legionario en el extranjero. El CD Plaza Amador anunció de manera oficial la venta definitiva del jugador Mijahir Jiménez al New York Red Bulls, franquicia que milita en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Con este traspaso internacional, Jiménez asegura su llegada a una de las ligas con mayor crecimiento en el continente, marcando un hito en su joven trayectoria profesional.

Otras noticias: Mijahir Jiménez | Conoce más del atacante de moda entre los legionarios panameños

Otras noticias: Copa Centroamericana 2026 resultado| Alianza FC vs UMECIT FC: 'Verdolagas' se imponen en el duelo panameño

Un salto trascendental hacia el fútbol internacional

La firma del contrato con la escuadra neoyorquina representa una vitrina inmejorable para el jugador canalero. Según lo detallado por la institución placina, este movimiento no se trata de un préstamo, sino de una venta definitiva, lo que demuestra la confianza del club estadounidense en el talento de Jiménez.

Este nuevo capítulo en la MLS le brindará al futbolista las herramientas y la competitividad necesarias para continuar su desarrollo, pulir su nivel técnico y consolidarse en el fútbol internacional.

Otras noticias: LPF calendario | Partidos de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026

El mensaje de despedida de "El Equipo del Pueblo"

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la directiva del CD Plaza Amador aprovechó para despedir a su jugador, reconociendo el esfuerzo mostrado durante su tiempo vistiendo la camiseta del club.

"Desde El Equipo del Pueblo, agradecemos a Mijahir por su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa con nuestra institución. ¡Muchos éxitos en este nuevo capítulo, Mijahir! La familia placina estará siempre orgullosa de verte crecer", expresó el club en su mensaje oficial.

La huella panameña en Norteamérica

La llegada de Mijahir Jiménez al New York Red Bulls reafirma el atractivo que genera el talento de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) en el mercado norteamericano. La MLS continúa consolidándose como uno de los destinos principales y más exitosos para los jugadores panameños que buscan dar el salto de calidad en sus carreras deportivas.

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla y Pumas caen en penales ante Columbus Crew y se despiden de la Leagues Cup