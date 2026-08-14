'Menos Pantallas, Más Sonrisas': la CSS alerta sobre el impacto del exceso de pantallas en el neurodesarrollo infantil

La institución advierte que el abuso de los dispositivos móviles ya está dejando huella en el desarrollo de los niños del país, desde su sueño hasta su forma de relacionarse con los demás.

Un celular en la mano antes de dormir, una tableta como niñera improvisada durante horas: son escenas cada vez más comunes en los hogares panameños, y también las que la Caja de Seguro Social busca cambiar con su nueva campaña "Menos Pantallas, Más Sonrisas", presentada este 14 de agosto. La institución advierte que el abuso de los dispositivos móviles ya está dejando huella en el desarrollo de los niños del país, desde su sueño hasta su forma de relacionarse con los demás.

Una historia que respalda la alerta

El lanzamiento de la campaña estuvo acompañado del testimonio de Siris Tenorio, madre de Ithiel Pérez, un niño que nació prematuro y que hoy recibe fisioterapia, fonoaudiología y pediatría en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. "Mi hijo recibe fisioterapia, fonoaudiología y pediatría, y los especialistas han logrado que avance más de lo esperado en tan poco tiempo", relató, en un caso que la CSS presentó como ejemplo de lo que un acompañamiento adecuado —libre del exceso de pantallas— puede lograr en el desarrollo infantil.

El subdirector de Atención Primaria en Salud de la CSS, Dr. Hiram Martín, explicó que la exposición a pantallas antes de dormir tiene un efecto directo sobre los más pequeños: interfiere con la calidad del sueño, lo que a su vez repercute en el rendimiento académico y en el estado de ánimo de los niños.

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En la misma línea, la Dra. Yila Castillo de Centella, coordinadora nacional del Programa de Alto Riesgo Neonatal, advirtió que el uso descontrolado de dispositivos limita experiencias que son esenciales para el neurodesarrollo. "Los niños deben explorar, reconocer sabores y olores, y desarrollar la motricidad fina y gruesa. Las pantallas, cuando se usan sin control, les roban esas oportunidades", explicó.

Cuatro recomendaciones para los padres

Durante el lanzamiento, la CSS compartió con los padres una serie de estrategias para reducir el tiempo frente a las pantallas: establecer límites claros con horarios específicos de uso, fomentar actividades alternativas como juegos al aire libre, lectura, manualidades y deportes, predicar con el ejemplo moderando también el propio uso de dispositivos, y crear espacios y momentos libres de pantallas que fortalezcan la convivencia familiar.

Para la CSS, el problema va más allá de una simple cuestión de hábitos. El exceso de pantallas, señala la institución, limita el desarrollo emocional y social de los niños al reducir la interacción y la empatía; favorece problemas de salud física como la obesidad, al restar tiempo a la actividad; y dificulta el desarrollo cognitivo, afectando la atención, la concentración, la calidad del descanso y, en consecuencia, el rendimiento escolar.