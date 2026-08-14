Detención provisional para mujer costarricense acusada de tráfico de migrantes en Darién

Durante la revisión, los agentes ubicaron a la sospechosa junto a seis pasajeros que portaban cédulas panameñas falsificadas .

Una mujer de nacionalidad costarricense quedó detenida de forma provisional bajo los cargos de delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, hechos registrados en Darién.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Darién, logró que se impusiera la medida cautelar más severa contra la mujer de 23 años, por la supuesta comisión del delito antes mencionado en en perjuicio de seis ciudadanos de Camerún.

El hecho se registró el pasado 11 de agosto de 2026 en el Punto de Control de Agua Fría, en la provincia de Darién, cuando un agente del Servicio Nacional de Fronteras inspeccionó un autobús de la ruta Panamá–Darién tras ser alertado por el propio conductor del transporte.

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Durante la revisión, los agentes ubicaron a la sospechosa junto a seis pasajeros que portaban cédulas panameñas falsificadas. Ya en la Sala de Atención Ciudadana, las autoridades constataron que los seis extranjeros llevaban además pasaportes de la República de Camerún, cuyas identidades no coincidían con los documentos plastificados panameños que presentaban.

Peligro de fuga y riesgo probatorio, entre los argumentos de la Fiscalía

En la audiencia, la Fiscalía obtuvo la imputación de cargos contra la mujer y sustentó la solicitud de detención provisional en los riesgos procesales del caso: peligro de fuga, posible afectación de medios de prueba y la gravedad del delito imputado.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar la acción penal ante los tribunales de justicia, "con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley".