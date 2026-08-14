Mundial de Flag Football 2026 | Selección de Panamá masculino jugará los cuartos de final
La Selección Masculina de Flag Football de Panamá firmó una destacada fase de grupos en el Mundial de la disciplina en Düsseldorf, Alemania, logrando su boleto a la fase de cuartos de final tras cerrar la ronda inicial con un sólido registro de 2 victorias y 1 derrota.
Panamá/El conjunto nacional enfrentará este sábado 15 de agosto a la selección de México en un duelo de alto voltaje por el pase a las semifinales del certamen orbital.
El camino de Panamá a los cuartos de final
La escuadra panameña mostró un juego ofensivo explosivo a lo largo de sus tres compromisos en territorio germano:
1. Debut victorioso ante Francia (33-26)
En el estreno mundialista, Panamá superó a la escuadra francesa en un partido de ida y vuelta. El mariscal de campo Adrián Roux comandó la ofensiva con 4 pases de touchdown, siendo su objetivo principal Jayson Jaén, quien completó una actuación brillante con 3 recepciones de anotación. La cuenta la completaron anotaciones del propio Roux y de Juan Diego Julio.
2. Tropiezo en un choque de alta puntuación ante Italia (36-45)
En su segunda salida, la novena tricolor cayó ante el conjunto italiano. A pesar del resultado adverso, la ofensiva panameña volvió a responder con 3 touchdowns de Adrián Roux y 2 anotaciones de Dennis “Dezz” Allen.
3. Triunfo decisivo frente a Gran Bretaña (33-27)
Panamá aseguró su clasificación a la siguiente ronda derrotando en un cierre apretado a Gran Bretaña. La dupla de pasadores conformada por Adrián Roux y Dennis “Dezz” Allen brilló con 3 pases de touchdown cada uno, mientras que Jayson Jaén se consolidó como el receptor insignia del equipo al registrar 9 recepciones a lo largo del juego.
Clásico latino en Düsseldorf: Panamá vs. México en cuartos de final
Con la clasificación asegurada en el grupo, Panamá se prepara para medirse este sábado 15 de agosto a México, una de las potencias continentales de la disciplina. El vencedor de este choque avanzará a la lucha por las medallas en Düsseldorf.
En el Mundial de Flag Football 2026 de Düsseldorf avisan o clasifican 2 selecciones masculinas y 2 selecciones femeninas (4 plazas olímpicas en total) directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.