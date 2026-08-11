Masters 1000 Montreal resultados| Rafael Jódar alcanza las semifinales por primera vez en el torneo

El joven tenista alcanza un puesto importante en su recién iniciada trayectoria en el tenis profesional

Canadá/El joven tenista español Rafael Jódar subió este martes otro escalón de su meteórica carrera al vencer al francés Arthur Fils y meterse en sus primeras semifinales de nivel Masters 1000 en Montreal.

En la pista rápida canadiense, Jódar dio cuenta de Fils por 7-6 (7/5) y 6-3, un triunfo que le garantiza escalar hasta el puesto 11 de la ATP.

A sus 19 años, el madrileño sigue deslumbrando en su temporada de explosión en la ATP, en la que ya había alcanzado los cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma, ambos sobre arcilla.

"Hoy jugué a un nivel muy alto contra un jugador difícil como Arthur. Tuve que dar lo mejor de mí para ganar", declaró Jódar tras el triunfo.

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El español, que rondaba el lugar 200 a inicios de año, se medirá en semifinales con el estadounidense Brandon Nakashima, que abrió el martes la ronda de cuartos de final derrotando al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3.

En la otra llave se instaló el estadounidense Ben Shelton, principal favorito y defensor del título, que arrolló al checo Jakub Mensik por 6-3 y 6-1.

Los cuartos se cerraban con el duelo entre Daniel Mérida, otra perla del tenis español, y el estadounidense Learner Tien.

Este grupo de jóvenes jugadores trata de aprovechar la ausencia de los dos gigantes del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que se ausentaron en esta edición con la mira puesta en el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

Sinner y Alcaraz tampoco competirán por lesión en el Masters 1000 de Cincinnati, que inicia el jueves coincidiendo con las finales del Masters 1000 de Montreal y el WTA 1000 de Toronto.

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- Una hora de interrupción -

Los cruces de Jódar y Nakashima debían haberse disputado el lunes pero fueron aplazados por la lluvia en Montreal, que ha trastocado el programa del torneo en los últimos días.

El clima también irrumpió el martes interrumpiendo durante una hora el choque entre Jódar y Fils.

El español dominaba entonces el primer set por 5-4 pero el francés tenía el viento a favor después de haberse recuperado de una desventaja de 4-1.

Jódar había tenido hasta tres pelotas para ponerse 5-1 pero no se resintió del golpe y se apropió de la primera manga en un tiebreak que controló desde el principio.

Con su 1,91 metros de altura, el espigado tenista español dictó el ritmo del partido mientras Fils se desesperaba por sus propios errores en momentos clave.

Con 2-1 en contra en el segundo set, Fils rompió su raqueta al estrellarla dos veces contra la pista.

El francés, que buscaba sus terceras semifinales Masters 1000 esta temporada, reaccionó hasta colocarse en ventaja 3-2, pero Jódar no le dejó escaparse y resolvió el pase por la vía rápida en una hora y 42 minutos.

- Choque de debutantes -

Estrenándose entre los cuatro mejores de un Masters 1000, Jódar chocará el miércoles con otro debutante en esas alturas, Brandon Nakashima.

El jugador de San Diego hizo su debut el martes en cuartos de esa categoría, solo inferior a los torneos de Grand Slam.

Nakashima, número 31 de la ATP, avanzó con un solvente triunfo ante el italiano Darderi (22º) por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos de juego.

Tras alcanzar las semifinales del pasado torneo ATP 500 de Washington, Nakashima dio otra muestra de su gran momento de forma especialmente al servicio, con once aces por dos de Darderi.

Jódar viene de un esfuerzo aún mayor en Washington, donde una semana atrás disputó su primera final en pista rápida, perdiendo ante el local Taylor Fritz.

El español está deslumbrando en su primera gira sobre esta superficie después de que ya se mostrara como un rival extremadamente peligroso sobre tierra batida.

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- Gauff clasifica por retirada -

En Toronto, donde se disputa la competencia femenina de nivel WTA 1000, la estadounidense Coco Gauff puso pie en las semifinales por el retiro de la suiza Belinda Bencic.

La europea, ganadora del oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, no compitió debido a una lesión en la cadera, reportaron los organizadores.

Gauff, cuarta sembrada, jugará el miércoles por un puesto en la final contra la ganadora del otro cruce de cuartos del martes entre la japonesa Naomi Osaka y la kazaja Elena Rybakina.

En la otra semifinal ya están anotadas la polaca Iga Swiatek y la ucraniana Elina Svitolina.