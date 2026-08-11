‘El Bote de Tu Cara Me Suena’ sorprende a pasajeros rumbo a Panamá Oeste

La actividad, denominada “El Bote de Tu Cara Me Suena”, ofreció transporte hacia La Chorrera y convirtió el recorrido en una experiencia cargada de música, premios y entretenimiento.

Ciudad de Panama/La emoción por el próximo estreno de Tu Cara Me Suena ya comenzó a sentirse en las calles. Un equipo de TVN Noticias llegó hasta la avenida 5 de Mayo, donde se desarrolló una dinámica especial para trasladar de manera gratuita a personas que se dirigían hacia sus hogares en Panamá Oeste.

La actividad, denominada “El Bote de Tu Cara Me Suena”, ofreció transporte hacia La Chorrera y convirtió el recorrido en una experiencia cargada de música, premios y entretenimiento.

“Hoy arranca El Bote de Tu Cara Me Suena, vamos para La Chorrera, completamente gratis y aparte de eso la gente que se suba al bote tiene la posibilidad de ganarse premios, hay karaoke y un sinnúmero de actividades que estamos haciendo con el estreno de Tu Cara Me Suena”, indicó la Sra. Dezdy.

Durante todo el trayecto, los pasajeros disfrutaron de distintas dinámicas, música y premios, como parte de la promoción del programa.

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La iniciativa busca acercar la experiencia de Tu Cara Me Suena al público antes de su estreno y ofrecer un momento diferente a quienes diariamente se movilizan desde la ciudad hacia el sector oeste del país.

El programa llegará a las pantallas de TVN el próximo 19 de agosto, con ocho participantes que se preparan para asumir distintos retos de imitación y demostrar sus habilidades sobre el escenario.

“El Bote de Tu Cara Me Suena” también tendrá nuevas rutas en los próximos días, por lo que las personas interesadas en participar de la dinámica, disfrutar de las actividades y optar por premios deberán mantenerse atentas a las redes sociales de TVN, donde se estarán anunciando próximamente los recorridos y puntos de salida.

Con información de Yenny Caballero