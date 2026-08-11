Marelissa Him abre su corazón y revela su lucha contra el cáncer de mama grado 3

Pese al difícil diagnóstico, Him encontró en su familia una de sus principales fuentes de fortaleza para comenzar el tratamiento y enfrentar la enfermedad.

Ciudad de Panamá/La presentadora panameña Marelissa Him compartió públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3, una enfermedad que describió como agresiva y que la ha llevado a enfrentar una de las etapas más difíciles de su vida.

Him, reconocida por su participación en diferentes producciones de TVN como Canta Conmigo, Pasapalabra y Show TVN, decidió abrir su corazón y contar el proceso que hasta ahora había mantenido en privado.

El diagnóstico surgió tras una oportunidad internacional

Según relató la presentadora, todo comenzó luego de recibir una propuesta para participar en Beast Games, el reality show del creador de contenido estadounidense MrBeast.

Como parte de los requisitos para incorporarse al programa debía presentar un certificado de buena salud. Fue durante ese proceso cuando detectó una pequeña bolita en uno de sus senos.

Ante el hallazgo, decidió realizarse estudios médicos más profundos, cuyos resultados finalmente confirmaron el diagnóstico de cáncer de mama en etapa 3.

La noticia generó incertidumbre y temor para la presentadora, especialmente después de conocer que se trataba de un cáncer de carácter agresivo.

Su familia, un apoyo fundamental

Pese al difícil diagnóstico, Him encontró en su familia una de sus principales fuentes de fortaleza para comenzar el tratamiento y enfrentar la enfermedad.

La presentadora decidió ahora hacer pública su historia y mostrar una faceta de su vida que había mantenido alejada de las cámaras y de sus seguidores.

Su testimonio ha generado numerosas muestras de solidaridad y mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores y compañeros le han expresado deseos de fortaleza y recuperación durante su tratamiento.